國際咖啡日 85℃ 指定果咖第二杯半價週抽 iPhone 17、跑步機

迎接10月1日國際咖啡日，85℃推出雙重咖啡優惠，從10月1日至10月11日，全台門市指定八款果咖任選第二杯半價，從清爽酸甜的蜜桃冰美式、荔枝冰美式、葡萄冰美式、椪柑冰美式到芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡，集結多款人氣水果風味，讓咖啡控一次享受果香與咖啡交織的豐富層次。

此外，10月2日起到年底，85 Cafe APP會員於「週五咖啡日」當天，在門市單筆購買兩張咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就有機會把iPhone 17或喬山跑步機帶回家。

水果與咖啡的風味碰撞，為日常咖啡帶來更多新鮮感。85℃在國際咖啡日，推出指定八款果咖第二杯半價優惠，活動自10月1日至10月11日止。喜歡果香清爽口感的消費者，可選擇蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式及椪柑冰美式，感受不同水果風味與咖啡融合的特色。

偏好口感豐富的消費者，則可選擇芒果雲朵咖啡或芭樂西西里咖啡，享受不同於經典美式的多層次風味。無論是上班提神、午後休息，或與親友分享，都能趁著限時優惠，挑選喜愛的果咖風味。

活動期間，指定果咖任選第二杯半價，以價低者折扣計算，優惠限門市現場購買，寄杯辦法依各門市公告為準，不適用外送及電話訂購。

除了國際咖啡日優惠，85℃「週五咖啡日」自10月2日起到12月25日推出會員專屬抽獎活動。85 Cafe APP註冊會員單筆消費一次購買2張(含)以上週五咖啡日寄杯卡，結帳時報會員電話，即可獲得抽獎機會，消費筆數越多，參加抽獎的機會也越多。

獎項包括iPhone 17共10名、喬山跑步機共3名，抽獎名單可累計，每月重新計算，中獎名單每週於85℃官方Facebook粉絲團公布，獎品顏色隨機出貨，不可指定。

每逢週五咖啡日，85℃全台門市同步推出中、大杯咖啡系列第二杯半價優惠，限同品項、同大小，不限冰熱。

除了經典咖啡系列「義式咖啡豆」及「厚咖啡風味豆」，於2024年ITQI國際風味評鑑中獲得二星及一星獎章，消費者還可加價升級2024年台灣唯一獲得國際咖啡品鑑大賽「鉑金獎咖啡豆」，中杯加價25元、大杯加價35元，咖啡愛好者可依照個人喜好選擇風味。

週五咖啡日優惠限門市現場購買，外送、電話訂購及85 Cafe APP線上訂餐不適用，寄杯辦法依各門市公告為主。10月起，從國際咖啡日限定果咖優惠到每週五咖啡日會員抽獎活動，85℃邀請消費者一起享受咖啡好滋味，讓每一杯咖啡都充滿期待。