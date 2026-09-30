國際咖啡日優惠一次看！星巴克買一送一、85℃第2杯半價再抽iPhone 17

10月1日國際咖啡日登場，咖啡控優惠接力開跑！星巴克、85℃同步推出限時活動，從「買兩杯送一杯」到指定果咖第二杯半價，還有機會抽iPhone 17、跑步機，喜歡喝咖啡的民眾可趁優惠期間揪朋友一起喝。

星巴克推出「國際咖啡日 好友分享日」，9月30日至10月1日每天11時至20時，購買兩杯大杯（含）以上、冰熱及口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克提醒，此活動不適用於部分指定門市，車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務也不適用，實際活動辦法仍依官方公告為準。

此外，85℃則從10月1日至10月11日推出「指定果咖第二杯半價」優惠，全台門市指定8款果咖任選第二杯半價，包括蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式，以及芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡，水果酸甜風味搭配咖啡，連續11天讓消費者享優惠。

85℃另外祭出會員抽獎活動。10月2日至12月25日，85 Cafe APP會員在「周五咖啡日」當天於門市單筆購買2張（含）以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，即可參加抽獎，每週都有機會抽中iPhone 17或喬山跑步機，活動共抽出13名。