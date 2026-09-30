長榮機票下殺！雄獅推「買一送一」 再祭東京5,888元、美西來回1.6萬

長榮航空機票優惠來了！雄獅旅遊宣布攜手長榮航空推出限時促銷，今（30）日起至10月8日限量開搶，曼谷、沖繩、河內、吉隆坡、香港等指定航點推出「兩人同行一人免費」優惠，東京、首爾、釜山來回機票5,888元，西雅圖、舊金山來回16,888元，另有長榮全航線最低5折起優惠，出發日期一路涵蓋至2027年3月底。

此次活動每天上午10點、11點分兩波開搶。上午10點釋出買一送一限量優惠，指定航點包括曼谷、河內、吉隆坡、香港及沖繩，兩人同行購票可享其中一人免費；上午11點則推出熱門航點來回機票一口價優惠，東京、首爾、釜山均為5,888元，西雅圖、舊金山則為16,888元。

雄獅表示，優惠鎖定秋冬、寒假及明年春季旅遊需求，其中東南亞冬季氣候較為舒適，適合短天數旅行；東京、首爾、釜山則可提前布局明年3月中下旬的櫻花季，美國西岸則適合利用寒假安排較長天數旅程。活動期間也涵蓋長榮即將開航的印度德里航線。

除了票價優惠，雄獅同步祭出多項加碼好康。購買日本或東南亞長榮機票，每筆訂單可獲當地eSIM一日吃到飽序號；購買長榮全航線機票，另送昇恆昌線上購物金序號，最高可折抵逾2,000元。購買日本機票者，還可取得當地遊及訂房最高5折優惠活動資格，活動期間為10月12日至19日。

會員優惠也同步加碼，活動期間天天發送APP 400元及指定銀行千元專屬折扣碼，並有機會抽2,000點雄獅幣；每週三會員日下單，另有機會抽機場接送900元折扣碼。

雄獅提醒，買一送一及一口價機票皆為限量優惠，實際適用航班、出發日期、稅金及相關訂票規則，仍依活動頁面公告為準。活動連結：https://event.liontravel.com/zh-tw/evaair/sale。

雄獅攜手長榮航空推西雅圖來回機票16,888元，適合寒假規劃家庭多天數旅遊，到訪西雅圖太空針塔。圖／雄獅旅遊提供