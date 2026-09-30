快訊

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

小三通行李新制明上路 免費託運10公斤砍一半 超重每公斤30元

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮機票下殺！雄獅推「買一送一」 再祭東京5,888元、美西來回1.6萬

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
雄獅X長榮航空機票一口價限時搶購，東京來回機票只要5,888元，讓旅客提早卡位賞櫻觀光行程。圖／雄獅旅遊提供
雄獅X長榮航空機票一口價限時搶購，東京來回機票只要5,888元，讓旅客提早卡位賞櫻觀光行程。圖／雄獅旅遊提供

長榮航空機票優惠來了！雄獅旅遊宣布攜手長榮航空推出限時促銷，今（30）日起至10月8日限量開搶，曼谷、沖繩、河內、吉隆坡、香港等指定航點推出「兩人同行一人免費」優惠，東京、首爾、釜山來回機票5,888元，西雅圖、舊金山來回16,888元，另有長榮全航線最低5折起優惠，出發日期一路涵蓋至2027年3月底。

此次活動每天上午10點、11點分兩波開搶。上午10點釋出買一送一限量優惠，指定航點包括曼谷、河內、吉隆坡、香港及沖繩，兩人同行購票可享其中一人免費；上午11點則推出熱門航點來回機票一口價優惠，東京、首爾、釜山均為5,888元，西雅圖、舊金山則為16,888元。

雄獅表示，優惠鎖定秋冬、寒假及明年春季旅遊需求，其中東南亞冬季氣候較為舒適，適合短天數旅行；東京、首爾、釜山則可提前布局明年3月中下旬的櫻花季，美國西岸則適合利用寒假安排較長天數旅程。活動期間也涵蓋長榮即將開航的印度德里航線。

除了票價優惠，雄獅同步祭出多項加碼好康。購買日本或東南亞長榮機票，每筆訂單可獲當地eSIM一日吃到飽序號；購買長榮全航線機票，另送昇恆昌線上購物金序號，最高可折抵逾2,000元。購買日本機票者，還可取得當地遊及訂房最高5折優惠活動資格，活動期間為10月12日至19日。

會員優惠也同步加碼，活動期間天天發送APP 400元及指定銀行千元專屬折扣碼，並有機會抽2,000點雄獅幣；每週三會員日下單，另有機會抽機場接送900元折扣碼。

雄獅提醒，買一送一及一口價機票皆為限量優惠，實際適用航班、出發日期、稅金及相關訂票規則，仍依活動頁面公告為準。活動連結：https://event.liontravel.com/zh-tw/evaair/sale。

雄獅攜手長榮航空推西雅圖來回機票16,888元，適合寒假規劃家庭多天數旅遊，到訪西雅圖太空針塔。圖／雄獅旅遊提供
雄獅攜手長榮航空推西雅圖來回機票16,888元，適合寒假規劃家庭多天數旅遊，到訪西雅圖太空針塔。圖／雄獅旅遊提供

3月起首爾的南怡島櫻花陸續盛開，雄獅X長榮航空機票一口價限時搶購，首爾來回機票只要5,888元。圖／雄獅旅遊提供
3月起首爾的南怡島櫻花陸續盛開，雄獅X長榮航空機票一口價限時搶購，首爾來回機票只要5,888元。圖／雄獅旅遊提供

雄獅 機票 長榮 長榮航空 折扣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雄獅攜長榮機票買一送一！曼谷、沖繩等5航點 東京首爾5,888元

雄獅、鳳凰布局明年商機

五福旅遊搶高雄旅展！日本第2人折5千、長程線最高折2萬

飛日韓1199元起！台灣虎航2027夏季航班第一波開賣 周四3資格優先搶票

相關新聞

國際咖啡日優惠一次看！星巴克買一送一、85℃第2杯半價再抽iPhone 17

10月1日國際咖啡日登場，咖啡控優惠接力開跑！星巴克、85℃同步推出限時活動，從「買兩杯送一杯」到指定果咖第二杯半價，還有機會抽iPhone 17、跑步機，喜歡喝咖啡的民眾可趁優惠期間揪朋友一起喝。

長榮機票下殺！雄獅推「買一送一」 再祭東京5,888元、美西來回1.6萬

長榮航空機票優惠來了！雄獅旅遊宣布攜手長榮航空推出限時促銷，今（30）日起至10月8日限量開搶，曼谷、沖繩、河內、吉隆坡、香港等指定航點推出「兩人同行一人免費」優惠，東京、首爾、釜山來回機票5,888元，西雅圖、舊金山來回16,888元，另有長榮全航線最低5折起優惠，出發日期一路涵蓋至2027年3月底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。