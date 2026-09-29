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肯德基「咔啦雞腿堡買1送1、蛋撻買6送6」 漢堡王「小華堡」一顆20元
即日起至10月18日，漢堡王針對雙十節推出升級活動。活動期間推出「國慶安格斯牛堡套餐」，內含安格斯系列漢堡（厚切、勁濃起士、花生）、4塊雞塊與中杯飲料，每套原價220元，優惠價169元。加價20元，可再升級多一片安格斯牛肉片，原價75元。
除此之外，漢堡王也同步推出「國慶小華堡餐」，內含雙層小華堡、4塊雞塊與中杯飲料，優惠價190元，加價20元，即可多一顆「單層小華堡」，最高現省113元。
呼應國際運動賽事，肯德基加碼「挺你到炸」優惠活動。9月30日上午10:30於PK雙饗卡APP推出「咔啦雞腿堡」買1送1優惠券，憑券享2個優惠價95元。9月29日至10月12日期間，買6顆原味蛋撻即送「6顆紅豆奶皇蛋撻」，12顆優惠價294元。
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