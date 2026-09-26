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響應交通安全月！foodpanda升級交安措施 Uber Eats公布最愛安全功能

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
響應政府9月「交通安全月」，外送平台foodpanda與Uber Eats近期公布最新道安策略與長期安全統計數據。聯合報系資料照
響應政府9月「交通安全月」，外送平台foodpanda與Uber Eats近期公布最新道安策略與長期安全統計數據。聯合報系資料照

響應政府9月「交通安全月」號召，外送平台foodpanda與Uber Eats近期公布最新道安策略與長期安全統計數據，透過安全科技升級、公私協力宣導以及實體體驗活動，全力落實「守護機車安全、延續停讓文化」的政策核心。

深耕台灣道安邁入第7年的foodpanda指出，截至2026年為止，平台在道路安全與保險資源上的累計投入已突破30億元。配合《外送員權益保障及外送平臺管理法》施行，foodpanda在既有商業團體傷害險與責任險之外，全面新增職災保險投入，並正式上線「外送夥伴服務行為準則」，針對嚴重違規或高風險駕駛建立審查評估與停止合作機制。

平台同時為外送員換裝具備360度均有反光面積的涼感服裝，並升級加大反光面積的全新保溫箱，此外，全年編列約500萬元裝備優惠補助，協助夥伴以更優惠方式升級安全裝備。

在教育宣導方面，foodpanda今年下半年攜手中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會與全台9大工會，展開全台16場「粉紅外送三安計畫」巡迴。同時線上推動的「安駕應援團」交通安全教學影片，累計觀看突破300萬次，上半年外送夥伴參與安全測驗更逾10萬人次，較去年同期成長4成，平台最新統計駕駛安全率已達99.99%水準。

Uber Eats則首度公布長期安全指標，自2017年至2025年連續9年間，Uber搭乘行程與Uber Eats外送行程皆維持逾99.9%無安全事故率。平台同步揭曉「安全功能愛用榜」，Uber App用戶最常使用「分享行程狀態」；外送合作夥伴則最常開啟「緊急聯絡人」與「追蹤我的行程」來強化安全防護。

為加強外送員防禦駕駛觀念，Uber Eats今年首度聯手臺南市交通與救援協會與臺北區監理所舉辦「安全同行親子日」，邀集外送員與家人親身體驗大型車視野死角、內輪差與危險預判等路況風險，讓外送合作夥伴在實際體驗中認識道路潛在風險與安全用路觀念。

foodpanda積極落實外送專法要求，新增職災保險保障並上線安全服務行為準則，完善道安、食安及法令遵循規範，持續強化外送安全管理機制。圖／foodpanda提供
foodpanda積極落實外送專法要求，新增職災保險保障並上線安全服務行為準則，完善道安、食安及法令遵循規範，持續強化外送安全管理機制。圖／foodpanda提供

foodpanda積極響應交通安全月，逾30億元安全資源投入再升級。（左起）foodpanda公共事務總監郭昕宜、營運總監黃昭傑、交通部公路局副局長周廷彰、台北市交通局副局長常華珍、台北市區監理所副所長連思源。圖／foodpanda提供
foodpanda積極響應交通安全月，逾30億元安全資源投入再升級。（左起）foodpanda公共事務總監郭昕宜、營運總監黃昭傑、交通部公路局副局長周廷彰、台北市交通局副局長常華珍、台北市區監理所副所長連思源。圖／foodpanda提供

Uber Eats首度聯手臺南市交通與救援協會與臺北區監理所舉辦「安全同行親子日」，邀請外送合作夥伴與家人共同參與，透過視野死角等實境體驗，辨識道路潛在風險與強化安全用路觀念觀念。圖／Uber Eats提供
Uber Eats首度聯手臺南市交通與救援協會與臺北區監理所舉辦「安全同行親子日」，邀請外送合作夥伴與家人共同參與，透過視野死角等實境體驗，辨識道路潛在風險與強化安全用路觀念觀念。圖／Uber Eats提供

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