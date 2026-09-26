萬聖節變身「角色」！六福村墓碑鎮首次舉辦變裝大賞 總獎額近50萬

迎接「墓碑鎮」10周年，六福村今年萬聖節不只邀請遊客來看，更首度讓遊客直接「變成角色」！六福村主題遊樂園推出首屆「Coser變裝票選活動」，即日起至10月31日開放徵件及投票，總獎額近50萬元，邀請Coser及萬聖扮裝愛好者走進園區取景，把創意融入10周年墓碑鎮場景。

凡於園區內拍攝，且照片背景可辨識為2026年六福村「墓碑鎮」場景，即可參加變裝票選。活動詳情及報名方式，可至「六福村墓碑鎮10週年｜萬聖變裝大賞」官方IG（@leofoo.tombstone）查詢。

為讓沒有事先報名的遊客也能參加，六福村更安排「官方星探」出沒。每周五、六、日13:00至15:00及17:30至19:00，行銷團隊將在「美國大西部」園區巡場，尋找造型吸睛的遊客。被現場捕獲的扮裝玩家，可由工作人員協助拍攝參賽照片並完成報名；現場完成報名者還可獲得「免費入園邀請卡」1張。

除了變裝大賞，10月下旬也將推出限定粉絲見面會，邀請人氣Coser兼Twitch遊戲實況主「凌晨」現身六福村「惡靈餐廳」，與粉絲近距離互動。

見面會限量100名，推出每套1688元的「粉絲專屬套票」，內容包括成人單日門票1張、惡靈餐廳「膽顫魂飛」套餐1份、專屬見面會入場資格，以及與凌晨現場手機合照的機會，讓粉絲在驚悚場景中與偶像近距離互動。

今年「墓碑鎮」也同步擴大Coser及創作者取景空間，從Snoopy Café的可愛場景，到日間遊行《墓碑鎮的異界狂想曲》、夜間遊行《墓碑鎮：鹿魔覺醒》，不同風格場景都成為萬聖變裝拍攝舞台。

六福村主題遊樂園推出首屆「Coser變裝票選活動」，即起徵件，圖/六福村提供