限時5天！7-ELEVEN CITY CAFE「特大杯美式、厚乳拿鐵」同品項買2送2

7-ELEVEN自2023年起以「一杯咖啡友善土地」啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，將咖啡渣進行系統化回收再製處理，投入永續農場做為肥料或製成生活周邊用品。響應10月1日國際咖啡日，7-ELEVEN集結CITY CAFE與CITY PRIMA精品咖啡延續核心理念，並結合永續商品推出「CITY CAFE探索潮流集點GO」活動，期望每個人都可將永續融入日常生活。同時，咖啡渣回收製成的1萬件環保布料制服也將於11月起陸續導入上千家門市，重新創造再利用價值。

CITY CAFE於9月30日至11月10日推出國際咖啡日永續生活提案，透過每日產生回收再利用咖啡渣與挑選來自原產地咖啡豆麻布袋，以Reborn Life Goes On為出發透過專利技術打造兼具設計感與實用性永續生活周邊，包含「咖啡原子筆2入組」、「咖啡極簡杯」、「咖啡摺疊箱」及「咖啡摺疊高／矮凳」等。

另外，CITY CAFE今年更攜手公益女力團體「蘆葦女力」，將來自尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴西等原產地咖啡豆天然麻布袋再製成「咖啡豆袋生活托特包」及「咖啡豆袋兩用桌墊面紙套」，讓每一杯咖啡永續不再只有環保，更有支持婦女培力溫暖力量。托特包內裡嚴選在地績優BCI認證善良棉，不僅是一件生活周邊，更是一份量化的ESG行動實踐。

9月30日至11月10日小7集點卡推出「CITY CAFE探索潮流集點GO」活動，uniopen會員購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點活動點數、特大杯系列再贈1點（即2點），集滿6點可加價購或用指定點數免費獲得，數量有限，換完為止。為讓消費者加速達成集點門檻，9月28日至10月2日門市推出國際咖啡日加碼活動， CITY CAFE特大杯美式／特大杯厚乳拿鐵享同品項買2送2等優惠。

CITY PRIMA精品咖啡響應國際咖啡日，於9月28日至10月2日推出大杯精品美式／馥芮白同品項買2送2優惠，同時升級雙風味體驗，超過7,200家門市可喝到季節限定「100%水洗花香耶加」，凸顯淡雅花香與水果甜酸極致風味；還能於約2,600家限定門市品嘗全新導入「蜜桃協奏曲」，精選三大知名產地巴布亞紐幾內亞、烏干達、印尼，其中印尼咖啡豆以獨特厭氧水洗處理法、黃金72小時發酵後製，讓咖啡呈現高雅蜜桃、蘋果甜香等豐富層次。9月30日至10月13日期間購買CITY PRIMA精品咖啡消費滿250元，贈送蜜桃協奏曲濾掛式咖啡一包，數量有限，贈完為止。

此外，CITY PRIMA精品咖啡即日起以「小容量、入門款」新增小杯的冰杯選項，同步加入7-ELEVEN「超值組合餐」行列，只要加10元即可升級。

「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡歡慶國際咖啡日，即日起至10月13日推出一系列精品咖啡品鑑優惠，購買大杯冠軍美式、拿鐵即贈冠軍典藏濾掛式咖啡一包；同步推出哥倫比亞明鏡莊園藝伎精品豆新品。9月28日至10月2日推出冠軍美式買2送2、拿鐵買2送1，以及全系列手沖7折、精品豆9折優惠。

另外，7-ELEVEN也因應入秋濃郁系飲食需求，搭配國際咖啡日話題於9月30日推出應景「咖啡起司牛奶季」，集結咖啡、起司、牛奶等多款人氣風味商品，跨品類整合打造秋季味覺主題。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

響應10月1日國際咖啡日，CITY CAFE今年再次擴大邀請消費者「從這杯開始與世界共好」。圖／7-ELEVEN提供

CITY CAFE在地陪伴逾20年持續實踐永續理念，將一杯咖啡的價值從飲用延伸至日常生活。圖／7-ELEVEN提供

9月30日至10月13日期間購買CITY PRIMA精品咖啡消費滿250元，贈送限量蜜桃協奏曲濾掛式咖啡一包，送完為止。圖／7-ELEVEN提供

咖啡渣回收製成的1萬件環保布料制服也將於11月起陸續導入7-ELEVEN上千家門市，重新創造再利用價值。圖／7-ELEVEN提供

CITY CAFE於9月30日至11月10日推出國際咖啡日永續生活提案，透過每日產生回收再利用咖啡渣與挑選來自原產地咖啡豆麻布袋，以Reborn Life Goes On為出發透過專利技術打造兼具設計感與實用性永續生活周邊。圖／7-ELEVEN提供

CITY CAFE於9月30日至11月10日推出國際咖啡日永續生活提案。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN因應入秋濃郁系飲食需求，搭配國際咖啡日話題於9月30日起推出「咖啡起司牛奶季」。圖／7-ELEVEN提供

響應國際咖啡日，CITY CAFE與CITY PRIMA精品咖啡9月28日至10月2日推出限時優惠。圖／7-ELEVEN提供