住台中抽好禮！周周抽住宿券、月月再抽電動機車

台中市政府配合交通部觀光署國旅補助方案，加碼辦理「周周住台中，度假一整年」抽獎活動，最大獎一次送出52張住宿券，讓幸運得主一年52周、周周都能來台中度假。10月、11月及12月更將月月抽出機車及多項精選好禮，總計超過30個獎項。

中市觀光旅遊局長陳美秀表示，台中擁有山城、都會、文化、生態、親子遊憩及特色美食等豐富觀光資源，一年四季有不同玩法。此次配合交通部觀光署國旅補助方案，市府再加碼推出抽獎活動，希望鼓勵旅客在台中多住一晚、放慢腳步，從白天暢遊景點、品嘗美食，到夜晚入住特色旅宿，深入感受台中多元的城市魅力，更期盼旅客回流，把台中列為國內度假的首選城市。

觀光旅遊局表示，凡持有中華民國身分證明文件的國民，於115年9月1日至11月30日活動期間，入住台中市參與觀光署國旅補助方案，並經審核通過的合法旅宿，完成住宿消費並取得有效發票或住宿憑證，即符合活動參加資格。

觀旅局指出，即日起可進入活動網站，填寫個人及住宿資料，並上傳發票或住宿憑證照片，完成登錄即可取得抽獎機會。每張發票或住宿憑證限登錄一次，且不得載有公司行號、機關、學校或其他法人、團體的統一編號。當月未中獎的有效抽獎序號，可自動累積至後續月份繼續參加抽獎，愈早登錄，抽獎機會愈多。

活動將於10月、11月及12月分別辦理公開抽獎，除最大獎52張住宿券外，還有電動機車及多項精選好禮，總計超過30個獎項。觀旅局提醒，參加者完成登錄後，應妥善保存發票或住宿憑證，以供中獎時查驗；活動登錄期限至11月30日晚上11時59分止。