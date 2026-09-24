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台灣虎航與一沐日推周年飲品 虎迷跳虎爪舞免費喝「限量一萬杯」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航與一沐日聯名飲品將於9月26日正式上市。圖／台灣虎航提供
台灣虎航與一沐日聯名飲品將於9月26日正式上市。圖／台灣虎航提供

台灣虎航9月26日迎來開航12周年，今天宣布攜手台灣手搖飲品牌「一沐日」，並於12周年當天推出聯名飲品，虎迷只要完成「虎爪舞」，即可免費獲得聯名飲品1杯，活動每日每店限量50杯，活動期間全台將送出1萬杯的免費飲料，數量有限送完為止。

台灣虎航表示，今年7月與相信音樂旗下創作女聲魏嘉瑩合作推出12周年主題曲〈快出來玩〉，輕快旋律搭配「虎爪舞」，在社群引發不少討論，甚至成為幼兒園律動音樂。魏嘉瑩今天也現身一沐日永康店，現場演唱歌曲並親自示範虎爪舞，吸引前來買飲料的民眾驚喜圍觀。

台灣虎航指出，首波12周年活動「快出來玩－虎爪舞」挑戰，由台灣虎航總經理邱彰信與一沐日總經理黃培展擔任首組挑戰者，在魏嘉瑩教學下完成舞蹈，並獲得她親手調製的限定飲品「虎趣桃」。

此次聯名紙杯由日本新銳設計師田村望實操刀，以手繪風格呈現台灣虎航各航點特色，她今天也親自到場，希望民眾在品嘗飲品之餘，也能透過杯身插畫感受旅行氛圍。

第二波活動將於10月1日至10日登場，民眾購買或兌換聯名飲品後拍照上傳IG限時動態，完成指定標記與留言，即有機會抽中免費機票。第三波則自10月10日起，搭乘台灣虎航桃園出發航班，有機會取得台灣虎航與一沐日的聯名登機證，預計發出10萬張，持票至12月31日前可享指定飲品買一送一。

台灣虎航表示，9月26日至11月30日聯名期間，台灣虎航「金虎卡」會員持卡至全台一沐日門市，每天都能免費兌換聯名飲品1杯。台灣虎航表示，將透過音樂、飲品及互動活動，與虎迷一起歡慶12周年。

台灣虎航慶祝成立12周年，攜手台灣手搖飲品牌「一沐日」推出聯名飲品。今天舉辦首次活動，一沐日總監黃士榞（左起）、台虎董事長黃世惠、小魏魏嘉瑩、一沐日總經理黃培展、台虎總經理邱彰信出席參與。圖／台灣虎航提供
台灣虎航慶祝成立12周年，攜手台灣手搖飲品牌「一沐日」推出聯名飲品。今天舉辦首次活動，一沐日總監黃士榞（左起）、台虎董事長黃世惠、小魏魏嘉瑩、一沐日總經理黃培展、台虎總經理邱彰信出席參與。圖／台灣虎航提供

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