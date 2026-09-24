豐原太平洋百貨周年慶開跑 100張佰元抵用券迅速領完

中區百貨周年慶競爭激烈，豐原太平洋百貨迎接35周年慶，今天舉辦周年慶開幕正式引爆年度消費旺季！今年周年慶自9月24日至10月18日，推出「豪禮七重送」，祭出超值41%回饋，從滿仟送佰、超級加碼、家電精品，到國泰世華信用卡專屬禮遇都有。

今天上午周年慶開幕式，邀請創社一甲子、近期屢獲音樂賽事佳績的「台中女中樂隊」演出；開幕現場同步祭出早鳥迎賓好禮，100張佰元抵用券一早即吸引大批卡友排隊搶領，百貨開門不久即全數送完。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，35年來，豐原太平洋始終與地方一起成長、一起打拚。今年周年慶再次端出最有感的回饋，希望把最好的優惠留給豐原及台中山線的消費者。

即日起至10月7日，卡友於化妝品當日單筆滿3000元送300元；全館當日滿5000元送500元，累計贈送無上限；9月24日至28日卡友當日消費滿3萬元加送600元、滿6萬元加送1300元、滿10萬元加送3300元、滿20萬元加送7000元、滿30萬元加送1萬1000元，每卡每日一次、不限量。

豐原太平洋百貨迎接35周年慶，今天舉辦周年慶開幕活動。圖／豐原太平洋提供