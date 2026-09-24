中秋教師連假18家遊樂園祭優惠 「林老師」免費入園

中秋、教師節連假將至，交通部觀光署今宣布，全台18家主題樂園將攜手推出聯合促銷，其中小人國主題樂園推出「林老師 卡好」活動，只要是姓「林」且身分為「老師」，可免費入園，而遠雄海洋公園推出教師及軍警消免費暢玩，小叮噹、雲仙樂園則釋出教師買一送一優惠。

本周五起為中秋、教師（9月25日至28日）4天連假，遊樂園也推出多項優惠搶客，觀光署表示，小人國主題樂園於連假期間推出「林老師 卡好」活動，只要姓「林」且身分為「老師」，憑證即可免費入園；若姓「林」或為「老師」，也可享273元的超低票價並獲贈百元餐商券。

小叮噹科學主題樂園與雲仙樂園針對教師釋出買一送一好康，出示教師證即享小叮噹門票399元買一送一或雲仙纜車票買一送一；遠雄海洋公園提供軍警消及教師持證本人免費入園（需搭配一名購買699元優惠票的同行者）。

麗寶樂園祭出軍警消及義消義交單雙人均為1000元的優惠方案；綠舞莊園日式主題遊樂區也提供教師門票250元折扣。

除針對特定職業，一般大眾與壽星同樣能享有滿滿的好康。六福村主題遊樂園搭上中秋話題，推出姓名對對碰活動，只要姓名中含有「中、秋、節、玉、兔、月、亮」同音字，本人即享599元入園優惠；設籍桃園、新竹或身分證開頭為H、J、O的鄉親，更可享499元專屬折扣。

壽星優惠部分，小叮噹科學主題樂園推出9月壽星持身分證免費入園；劍湖山世界打出全民半價599元，當月壽星399元、當日壽星入園100元；義大遊樂世界、尚順育樂世界、頑皮世界及西湖渡假村等樂園，連假期間推出499元至588元不等的大眾同歡價；九九峰動物樂園配合周年慶推出399元的特惠門票。

另外，東勢林場遊樂區主打月圓森林烤肉團聚專案，5人組與10人組套裝內含門票、烤肉套組及停車費，方便家庭旅客直接開烤；台東原生應用植物園不僅在熟食區限量提供特色「馬告香腸」，更推出10人同行1人免費的謝師宴專案。

柳營尖山埤渡假村祭出平日續住第2晚或1次入住兩間即享1間免費的周年慶優惠；小墾丁渡假村則為連假入住並加入官方LINE的旅客，準備了乖乖與度咕的限量聯名杯墊，增添過節樂趣。

為推廣低碳排的綠色旅遊，多家樂園也針對搭乘大眾運輸的旅客提供額外誘因。小叮噹科學主題樂園於9月期間，凡憑當日任一大眾運輸乘車購票證明，即可享350元優惠門票；九族文化村與劍湖山世界皆與「台灣好行」合作，憑指定套票或票根可享半價等專屬折扣，九族文化村更提供高鐵車票加購優惠。

東勢林場遊樂區及西湖渡假村也鼓勵遊客搭乘客運，憑乘車證明入園即可享有60元超低門票或精美DIY鑰匙圈等好禮；麗寶樂園則持續提供多條免費接駁車路線。

台東原生應用植物園推出夜間導覽、謝師宴用餐等方案。圖／交通部觀光署提供

西湖渡假村歡慶中秋門票$399、12歲以下免費入園。圖／交通部觀光署提供