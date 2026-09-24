快訊

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

砍⽂化部預算掀反彈 暴露藍營長期沒經營的⼤劣勢

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋教師連假18家遊樂園祭優惠 「林老師」免費入園

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
九九峰動物樂園歡慶週年，邀請民眾一起同樂。圖／交通部觀光署提供
九九峰動物樂園歡慶週年，邀請民眾一起同樂。圖／交通部觀光署提供

中秋、教師節連假將至，交通部觀光署今宣布，全台18家主題樂園將攜手推出聯合促銷，其中小人國主題樂園推出「林老師 卡好」活動，只要是姓「林」且身分為「老師」，可免費入園，而遠雄海洋公園推出教師及軍警消免費暢玩，小叮噹、雲仙樂園則釋出教師買一送一優惠。

本周五起為中秋、教師（9月25日至28日）4天連假，遊樂園也推出多項優惠搶客，觀光署表示，小人國主題樂園於連假期間推出「林老師 卡好」活動，只要姓「林」且身分為「老師」，憑證即可免費入園；若姓「林」或為「老師」，也可享273元的超低票價並獲贈百元餐商券。

小叮噹科學主題樂園與雲仙樂園針對教師釋出買一送一好康，出示教師證即享小叮噹門票399元買一送一或雲仙纜車票買一送一；遠雄海洋公園提供軍警消及教師持證本人免費入園（需搭配一名購買699元優惠票的同行者）。

麗寶樂園祭出軍警消及義消義交單雙人均為1000元的優惠方案；綠舞莊園日式主題遊樂區也提供教師門票250元折扣。

除針對特定職業，一般大眾與壽星同樣能享有滿滿的好康。六福村主題遊樂園搭上中秋話題，推出姓名對對碰活動，只要姓名中含有「中、秋、節、玉、兔、月、亮」同音字，本人即享599元入園優惠；設籍桃園、新竹或身分證開頭為H、J、O的鄉親，更可享499元專屬折扣。

壽星優惠部分，小叮噹科學主題樂園推出9月壽星持身分證免費入園；劍湖山世界打出全民半價599元，當月壽星399元、當日壽星入園100元；義大遊樂世界、尚順育樂世界、頑皮世界及西湖渡假村等樂園，連假期間推出499元至588元不等的大眾同歡價；九九峰動物樂園配合周年慶推出399元的特惠門票。

另外，東勢林場遊樂區主打月圓森林烤肉團聚專案，5人組與10人組套裝內含門票、烤肉套組及停車費，方便家庭旅客直接開烤；台東原生應用植物園不僅在熟食區限量提供特色「馬告香腸」，更推出10人同行1人免費的謝師宴專案。

柳營尖山埤渡假村祭出平日續住第2晚或1次入住兩間即享1間免費的周年慶優惠；小墾丁渡假村則為連假入住並加入官方LINE的旅客，準備了乖乖與度咕的限量聯名杯墊，增添過節樂趣。

為推廣低碳排的綠色旅遊，多家樂園也針對搭乘大眾運輸的旅客提供額外誘因。小叮噹科學主題樂園於9月期間，凡憑當日任一大眾運輸乘車購票證明，即可享350元優惠門票；九族文化村與劍湖山世界皆與「台灣好行」合作，憑指定套票或票根可享半價等專屬折扣，九族文化村更提供高鐵車票加購優惠。

東勢林場遊樂區及西湖渡假村也鼓勵遊客搭乘客運，憑乘車證明入園即可享有60元超低門票或精美DIY鑰匙圈等好禮；麗寶樂園則持續提供多條免費接駁車路線。

台東原生應用植物園推出夜間導覽、謝師宴用餐等方案。圖／交通部觀光署提供
台東原生應用植物園推出夜間導覽、謝師宴用餐等方案。圖／交通部觀光署提供

西湖渡假村歡慶中秋門票$399、12歲以下免費入園。圖／交通部觀光署提供
西湖渡假村歡慶中秋門票$399、12歲以下免費入園。圖／交通部觀光署提供

麗寶樂園中秋連假18歲以下免費。圖／交通部觀光署提供
麗寶樂園中秋連假18歲以下免費。圖／交通部觀光署提供

遊樂園 連假 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

名字有「中秋節、玉兔、月亮」同音字 六福村門票4.3折

台中海洋館生日慶 10月壽星整月都可免費入館不限平假日

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

中秋教師節連假4天…中市警空拍機即時監控 籲多搭大眾運輸、錯開尖峰

相關新聞

機車族注意！明年元旦機車駕訓增5小時 10月起試辦道路路考

交通部長陳世凱先前指出，台灣機場傷亡約占所有交通死亡人數中近2/3，等於台灣每年約60％交通死亡人數來自機車。為降低肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練，參訓民眾持續享補助鼓勵措施；另預計明年10月起分區試辦機車考照增加實際道路路考，估計每年有近22萬人受影響。

最低工資審議登場 工總代表何語：保證破3萬、籲設「AI福利主權基金」

勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。會前，資方代表、全國工業總會常務理事何語受訪時直指說，CPI年增率已到1.87%，明年最低工資月薪「可以保證會超過3萬元」；他呼籲，調幅仍須考量產業景氣差異，台灣產業高度集中電子產業，應有相關機制，例如設立「AI福利主權基金」，讓新興產業創造的紅利更廣泛用於照顧勞工。

中秋連假好天氣賞月條件佳 氣象署：舒力基威脅大減、下周三變天

明天中秋節，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，中秋節天氣相當穩定，明天晚上賞月機率相當高，至於山區要視午後水氣消散程度而定，平地賞月條件相當不錯。

中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

明天開始中秋節、教師節連續假期，中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。

血糖突飆恐是「癌王」警訊！醫揭胰臟癌「最能手術」位置

胰臟癌早期症狀不明顯，又缺乏適用所有人的常規篩檢工具，不少患者確診已中晚期，因此胰臟癌至今持續被稱為「癌王」。雙和醫院一般外科主治醫師周大鈞說，因症狀不明顯又無有效的篩檢工具，高風險族群一定要特別留意，尤其原本沒有糖尿病，卻在短時間內突然出現血糖升高，或原有糖尿病突然變得難以控制，就應提高警覺。

台鐵全台首輛寶可夢聯名列車明上路！平日常態班表也搭得到

台鐵通勤列車繼2016年聯名Hello Kitty後，時隔10年再度攜手國際知名IP，由奪下台北車站商場的新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，從明天起一直到12月中旬，除了周末有6車次專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。新光表示，本次策劃從去年發想，與奪下經營權無關，但不排除未來和台鐵有更多創新合作的可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。