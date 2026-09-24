中秋連假樂園優惠出爐 18家主題樂園推教師、軍警消專屬好康

中秋節、教師節雙連假將於9月25日至28日登場，18家主題樂園搶攻連假出遊商機，推出多項優惠活動，從教師、軍警消專屬禮遇、壽星優惠，到大眾運輸優惠及節慶餐飲住宿方案一次推出。其中，小人國主題樂園祭出「林老師 卡好」活動，符合資格者可免費入園；小叮噹、雲仙樂園則推出教師門票買一送一，搶攻連假客群。

針對教師及軍警消人員，小人國於連假期間推出「林老師 卡好」活動，姓「林」且身分為教師者，憑相關證件即可免費入園；若符合「姓林」或「教師」其中一項條件，則可享273元優惠票，並贈100元餐商券。

小叮噹科學主題樂園及雲仙樂園則同步推出教師優惠，出示教師證，小叮噹門票399元買一送一，雲仙樂園則享纜車票買一送一。遠雄海洋公園提供軍警消及教師持證本人免費入園，但須搭配一名同行者購買699元優惠票。

麗寶樂園也推出軍警消、義消及義交優惠，單人或雙人均為1,000元；綠舞莊園日式主題遊樂區則提供教師專屬門票250元優惠。

除特定職業優惠外，各樂園也推出中秋及壽星促銷。六福村主題遊樂園推出「姓名對對碰」，姓名中含有「中、秋、節、玉、兔、月、亮」任一字或同音字者，本人可享599元入園優惠；設籍桃園、新竹，或身分證字號開頭為H、J、O者，則享499元優惠。

壽星優惠方面，小叮噹科學主題樂園推出9月壽星憑身分證免費入園；劍湖山世界則推出全民599元優惠票，當月壽星399元，當日壽星更只要100元。義大遊樂世界、尚順育樂世界、頑皮世界及西湖渡假村等，也推出499元至588元不等的連假優惠票價；九九峰動物樂園配合周年慶推出399元優惠票。

節慶活動方面，東勢林場遊樂區推出「月圓森林烤肉團聚」方案，五人組、十人組套裝包含門票、烤肉套組及停車費；台東原生應用植物園則在熟食區限量供應「馬告香腸」，並推出十人同行一人免費的謝師宴方案。

住宿優惠也同步登場。柳營尖山埤渡假村推出周年慶方案，平日續住第二晚或一次入住兩間房，即享一間免費；小墾丁渡假村則針對連假入住並加入官方LINE的旅客，贈送限量聯名杯墊，增加節慶住宿誘因。

為鼓勵綠色旅遊，多家樂園也針對搭乘大眾運輸的遊客推出優惠。小叮噹科學主題樂園9月期間憑當日任一大眾運輸乘車購票證明，可享350元優惠票；九族文化村及劍湖山世界則與「台灣好行」合作，憑指定套票或票根享專屬優惠，九族文化村另提供高鐵車票加購優惠。

東勢林場及西湖渡假村也鼓勵遊客搭乘客運，憑乘車證明入園，可享60元優惠門票或獲贈DIY鑰匙圈；麗寶樂園則持續提供多條免費接駁車路線。

主辦單位表示，各項優惠活動適用資格、購票方式及驗證規範各有不同，詳細內容仍以各主題樂園官方網站及現場公告為準，提醒民眾提前確認活動規則並規劃行程，也可搭乘大眾運輸工具出遊，享受中秋、教師節雙連假。