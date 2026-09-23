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「好市滿竹」加倍券第二波發放 民眾逛北門市場享200元加倍優惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安今一早前往北門市場發放加倍券。圖／新竹市府提供
高虹安今一早前往北門市場發放加倍券。圖／新竹市府提供

新竹市「好市滿竹」加倍券今迎來第二波發放，市長高虹安一早前往北門公有零售市場發放加倍券，帶動市場人潮與買氣。隨後，高虹安也前往了解從中正市場安置到北門市場的攤商的營運狀況。高虹安說，北門市場自重建完工開幕後，採公辦民營方式營運，透過空間環境、公共設施及營運模式全面升級，以明亮整潔、舒適便利的採買環境，展現傳統市場轉型後的新風貌。

高虹安表示，北門市場不僅是北區居民日常採買的重要場所，也承載許多市民共同的生活記憶。市府推動市場重建，從建築結構、空間配置到公共設施全面提升，導入耐震、消防及無障礙等設計，並透過公辦民營引進民間經營活力，打造更安全、便利、舒適的採買環境。此次「好市滿竹」加倍券推出「100元換200元」優惠，就是希望鼓勵市民走進升級後的北門市場，以消費支持在地攤商，同時感受傳統市場煥然一新的生活魅力。

產業發展處指出，北門市場同步融入節能與永續理念，採用高效能空調及LED節能照明，搭配智慧用電管理，提升能源使用效率與環境舒適度；營運團隊更結合公益攤位、傳統特色及創新品牌，提供多元消費選擇。加倍券活動也鼓勵民眾自備環保購物袋或餐具，讓市場環境升級與日常減塑行動相互結合，共同落實低碳消費。

市府說明，「好市滿竹」加倍券共規畫4個發放日，邀請民眾把握後續10月3日及10月7日兩波發放場次，並趁雙十節慶前走進市場採買，享受加倍優惠，感受傳統市場的新活力。

高虹安今一早前往北門市場發放加倍券。圖／新竹市府提供
高虹安今一早前往北門市場發放加倍券。圖／新竹市府提供

市府說明，「好市滿竹」加倍券共規畫4個發放日，邀請民眾把握後續10月3日及10月7日兩波發放場次，並趁雙十節慶前走進市場採買。圖／新竹市府提供
市府說明，「好市滿竹」加倍券共規畫4個發放日，邀請民眾把握後續10月3日及10月7日兩波發放場次，並趁雙十節慶前走進市場採買。圖／新竹市府提供

北門 市場 高虹安 攤商 傳統市場

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