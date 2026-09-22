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限時5天！「全家」APP隨買跨店取指定咖啡、茶飲、冰品同品項買5送3

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店集結超過35款中秋禮盒，即日起至9月29日指定禮盒任選2件95折、4件85折、10件75折（補品禮盒不參與優惠活動）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店集結超過35款中秋禮盒，即日起至9月29日指定禮盒任選2件95折、4件85折、10件75折（補品禮盒不參與優惠活動）。圖／全家便利商店提供

中秋連假將至，近期網友熱議「中秋烤肉要用什麼夾肉」，全家便利商店為經典土司夾肉吃法備妥優惠，9月25日至9月28日「匠土司」家庭號土司任選2件9折；即日起至9月29日指定烤肉醬單件9折、逾10款指定大容量寶特瓶飲料2件79折，方便烤肉採買輕鬆補貨。此外，「全家」APP隨買跨店取於9月24日至9月28日推出「柚見謝師恩」優惠，大杯單品美式、單品拿鐵、厚奶拿鐵以及Let’s Tea現煮茶55元系列、Fami!ce霜淇淋49元系列、酷繽沙65元系列與冰塊杯可享同品項／同系列享買5送3，數量有限、售完為止。

因應連假烤肉與家庭分享需求，「全家」9月25日至9月28日推出「匠土司」家庭號土司任選2件9折，提供厚切醇乳香、醇乳香、原味覺、新纖麥共4款選擇。土司採用日式熟潤工法，呈現柔軟Q彈口感，其中厚切醇乳香土司以2.8公分厚度帶來厚實口感，新纖麥土司則結合烤焙小麥胚芽與龍眼蜜，增添麥香層次。

中秋揪親友烤肉，購買大瓶飲料一起分享更省荷包，「全家」即日起至9月29日推出逾10款指定大容量寶特瓶飲料2件79折，涵蓋汽水、茶飲、瓶裝水、運動飲料及果汁等，容量從1.25公升至2公升都有，方便依人數與喜好搭配選購。

「全家」APP隨買跨店取9月24日至9月28日推出「柚見謝師恩」優惠，集結Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵、大杯厚奶拿鐵、Let’s Tea現煮茶55元系列、Fami!ce霜淇淋49元系列、酷繽沙65元系列及冰塊杯等指定商品可享同品項／同系列買5送3，數量有限，售完為止，限購組數及兌換日期依購買頁面為準。

如果需要臨時採購中秋禮品，「全家」今年以「名店甜點、人氣角色、經典好禮」3大送禮主題，滿足不同對象與預算需求。甜點控可選PABLO、HOHOS、SAKImoto及點點心等品牌烘焙禮盒，從可可餅乾、蘭姆葡萄酥到銅鑼燒與肉鬆蛋捲，適合親友或商務送禮；Let’s Café亦推出手作鮮乳蛋捲、花生濃餡蛋捲、綜合夾心薄餅等3款禮盒，每款售價499元，以酥香點心搭配質感鐵盒，為親友午茶增添甜蜜。角色迷則有Hello Kitty曬黑款造型餅乾提盒，另有霧隱城泡芙、紅豆銅鑼燒，皆為售價300元以下的輕巧選擇。「全家」即日起至9月29日中秋禮盒指定商品任選2件95折、4件85折、10件75折（補品禮盒不參與優惠活動）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店APP隨買跨店取9月24日至9月28日推出「柚見謝師恩」優惠，數量有限，售完為止，限購組數及兌換日期依購買頁面為準。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP隨買跨店取9月24日至9月28日推出「柚見謝師恩」優惠，數量有限，售完為止，限購組數及兌換日期依購買頁面為準。圖／全家便利商店提供

因應中秋連假烤肉與家庭分享需求，全家便利商店9月25日至9月28日推出「匠土司」家庭號土司任選2件9折，提供厚切醇乳香、醇乳香、原味覺、新纖麥共4款選擇。圖／全家便利商店提供
因應中秋連假烤肉與家庭分享需求，全家便利商店9月25日至9月28日推出「匠土司」家庭號土司任選2件9折，提供厚切醇乳香、醇乳香、原味覺、新纖麥共4款選擇。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至9月29日推出逾10款指定大容量寶特瓶飲料2件79折，涵蓋汽水、茶飲、瓶裝水、運動飲料及果汁。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月29日推出逾10款指定大容量寶特瓶飲料2件79折，涵蓋汽水、茶飲、瓶裝水、運動飲料及果汁。圖／全家便利商店提供

全家便利商店APP隨買跨店取9月24日至9月28日推出「柚見謝師恩」優惠，數量有限，售完為止，限購組數及兌換日期依購買頁面為準。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP隨買跨店取9月24日至9月28日推出「柚見謝師恩」優惠，數量有限，售完為止，限購組數及兌換日期依購買頁面為準。圖／全家便利商店提供

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