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慶祝教師節 竹市府攜手巨城、iFG遠雄廣場推出教師專屬優惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府年攜手遠東巨城購物中心及iFG遠雄廣場新竹店推出教師專屬優惠，涵蓋餐飲、購物、服飾、3C及休閒娛樂等多元選擇，教師憑相關證件即可享有專屬折扣、餐點招待及滿額贈禮等好康。圖／新竹市府提供
新竹市政府年攜手遠東巨城購物中心及iFG遠雄廣場新竹店推出教師專屬優惠，涵蓋餐飲、購物、服飾、3C及休閒娛樂等多元選擇，教師憑相關證件即可享有專屬折扣、餐點招待及滿額贈禮等好康。圖／新竹市府提供

教師節將至，新竹市政府年攜手遠東巨城購物中心及iFG遠雄廣場新竹店推出教師專屬優惠，涵蓋餐飲、購物、服飾、3C及休閒娛樂等多元選擇，教師憑相關證件即可享有專屬折扣、餐點招待及滿額贈禮等好康，盼透過實質優惠向長期投入教育、陪伴學生成長的教師表達感謝與敬意，讓教師在忙碌之餘也能享受專屬的節日回饋。

市長高虹安表示，這次遠東巨城購物中心推出豐富的教師節優惠包含地下1樓舊振南正價伴手禮95折、迷客夏全品項9折、奇華餅家伴手禮9折；1樓貳樓餐廳整桌85折；2樓Jack Wolfskin正價商品8折；4樓韓鶴亭、洋食屋、原宿廚房、濠誠石板料理等多家餐飲櫃位提供餐點招待或專屬折扣；5樓屯京拉麵點指定餐點招待大杯飲品，樂澄成長書桌購買商品享88折；6樓UB Store享95折、Logitech消費滿千元現折100元；7樓京都勝牛、乾杯燒肉居酒屋及糖朝等提供餐點或飲品招待；8樓湯姆熊單筆購買600元贈150元代幣，藍象廷泰式火鍋則提供教師本人95折優惠。從餐飲、購物到休閒娛樂，滿足教師不同的節日消費需求。

iFG遠雄廣場新竹店也同步推出多項教師節優惠，包括涮乃葉、橫濱牛排指定證件享95折優惠；利客坊於9月25日至28日憑教職員證享全品項9折；茶屋憑教師證點主餐贈送甜點一份；cama推出寄杯買25送3及特大杯飲品9折優惠；A.mour正品9折、JUJURY結帳消費滿2000元現折200元，飾品另享多件折扣；OWNDAYS購買度數眼鏡現折400元，兩人同行其中一人可折500元；瑪荷尼消費滿萬元享9折，教師節當日符合指定消費金額另有贈禮，提供教師更多元的購物選擇。

高虹安說，相關優惠是特別為教師們準備的，希望透過各項專屬禮遇，在教師節期間傳達市府對教師長期投入教育工作的感謝與心意，也為忙碌的教學生活增添一份輕鬆與愉快。

新竹市政府年攜手遠東巨城購物中心及iFG遠雄廣場新竹店推出教師專屬優惠，涵蓋餐飲、購物、服飾、3C及休閒娛樂等多元選擇，教師憑相關證件即可享有專屬折扣、餐點招待及滿額贈禮等好康。圖／新竹市府提供
新竹市政府年攜手遠東巨城購物中心及iFG遠雄廣場新竹店推出教師專屬優惠，涵蓋餐飲、購物、服飾、3C及休閒娛樂等多元選擇，教師憑相關證件即可享有專屬折扣、餐點招待及滿額贈禮等好康。圖／新竹市府提供

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新竹市政府年攜手遠東巨城購物中心及iFG遠雄廣場新竹店推出教師專屬優惠，涵蓋餐飲、購物、服飾、3C及休閒娛樂等多元選擇，教師憑相關證件即可享有專屬折扣、餐點招待及滿額贈禮等好康。圖／新竹市府提供
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