頑皮世界中秋連假門票限定優惠 購票再送60元抵用券

中秋接近，台南學甲頑皮世界野生動物園為迎接秋節連假，推出門票限定優惠，購票再送60元園區消費抵用券，當日在園內消費滿額還能參加抽獎，園區也將中秋元素搬進動物園，要讓大小朋友不虛此行。

頑皮世界指出，9月25日至9月28日中秋連假，將推出「中秋佳節 柚來這裡頑」系列活動，把中秋元素搬進動物園以外，還規劃非洲戰舞與長頸鹿花車遊行、氣球劇場、腹語秀接力登場。

同時，更依照不同動物飲食習性，把牠們平時愛吃的食材變身成中秋限定月餅。狐狸走「豪華鮮肉系」，蛋黃、牛肉、雞肉通通入餡，再以紅蘿蔔、白芝麻點綴；小爪水獺則走滿滿海味路線，鮮蝦搭配魚端上桌；犀牛鬣蜥也有特製版本，以飼料泥搭配扶桑花與葉子，三款月餅各有各的特色。

業者表示，除月餅外，中秋儀式感也不少，藪貓直接開啟「烤肉模式」，大嗑烤肉架上的大餐；巨蜥戴上「柚子帽」，反差萌模樣更是吸睛；遊客不只看萌樣、拍萌照，還能跟著保育員認識牠們的飲食習性；連假期間另有Keeper’s Talk、動物餵食、動物知識小學堂及爬蟲見面會等活動，邊玩邊解鎖更多有趣動物知識。

頑皮世界指出，25至28日中秋連假更推出中秋限定優惠，全票550元(原價700元)，購票再送60元園區消費抵用券，當日在園內消費滿額還能參加抽獎，把超萌明星動物周邊一起帶回家。

迎接中秋連假，頑皮世界野生動物園將推出系列活動，除有門票限定優惠，購票再送60元抵用券。記者謝進盛／翻攝