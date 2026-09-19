桃園百貨業周年慶戰火即將點燃 折扣優惠超深、好禮超豐富

迎接秋季消費旺季，桃園多家百貨公司周年慶及假期限定活動陸續登場，除了新款秋冬時裝及配件，應景的中秋禮品也一應俱全，甚至一路熱鬧到10月底萬聖節，想搶優惠的民眾要把握機會。

台茂購物中心將於9月24日至10月19日舉辦「台茂週慶盛典」，期間推出全館滿千送百、七大專區加碼回饋及會員點數超值兌換；另集結45家新進及改裝品牌，搭配雙十煙火秀、親子見面會、市集及萬聖節主題活動，打造全家都能享受的購物與休閒體驗。

台茂表示，今年營運表現持續成長，1至8月累計業績較去年同期成長11.1%。受惠於周年慶、品牌升級及連假人潮，預估9至10月業績將達15.3億元、年增15%，2026年全年業績可望突破82億元、年增9.5%。

另外，台茂公園將從中秋、雙十一路熱鬧至光復節，25日下午3時有親子剝柚挑戰賽，10月9日晚間7時45分雙十煙火秀，10月10日下午3時麵包超人見面會，10月24日晚間7時幻夜星焰火舞秀，以及10月25日下午4時超人力霸王傑洛見面會。

遠東百貨桃園店現正推出「寵愛遠百APP會員」活動，19日至28日百貨服飾當日消費累計5000元送500元，19日至10月4日前，APP金級會員在7、8樓男裝與10樓家電當日單筆滿5000元加贈HAPPY GO點數200點；另外，地下一樓正在舉辦「中秋異國禮品展售」，被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓紅土鹹蛋黃酥今起也在一樓活動區限量販售。

統領廣場周年慶24日登場，今年以「喜8啦週年慶、吃逛玩樂、快樂無限」為主題，長達26天的活動包含多種優惠，購物滿3000元送300元，滿4500元再抽全新iPhone 18 Pro、Switch 2遊戲機。首8日消費滿10000元更加碼送500元抵用券，期間在一至八樓消費滿5000元還有機會將音樂劇門票、日式溫泉會館入場券等好禮帶回家。

另外，統領也推出「統領女孩節」，10月9日至10月11日，女性消費者在零售區消費滿5000元，即可兌換「1028」雙睫棍打底纖長睫毛膏與「香香PANGPANG」統領女孩香味擴香禮盒組。

新光三越桃園站前店預計10月1日至10月14日舉辦周年慶活動，官方表示將推出會員最有感的點數回饋方案，目前透露化妝品單筆滿2000元送2000點，全館累計滿5000元送5000點，首七日skm pay限定大家電、法雅客和[i]Store單筆刷1萬元就送10000點，細節敬請期待。

遠東百貨桃園店推出「寵愛遠百APP會員」活動，地下一樓也正在舉辦「中秋異國禮品展售」。圖／遠百桃園店提供

統領廣場周年慶24日登場，今年以「喜8啦週年慶、吃逛玩樂、快樂無限」為主題，長達26天的活動包含多種優惠。圖／統領廣場提供

台茂購物中心10月24日晚間7時將舉辦幻夜星焰火舞秀。圖／台茂購物中心提供

遠東百貨桃園店推出「寵愛遠百APP會員」活動，地下一樓也正在舉辦「中秋異國禮品展售」。圖／遠百桃園店提供

統領廣場周年慶24日登場，今年以「喜8啦週年慶、吃逛玩樂、快樂無限」為主題，長達26天的活動包含多種優惠。圖／統領廣場提供