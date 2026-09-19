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名字有「中秋節、玉兔、月亮」同音字 六福村門票4.3折
中秋連假想省錢放電，六福村推出兩波優惠，9月25日至28日姓名有「秋、節、玉、月」指定同音字，本人門票599元、同行親友最多4人799元；桃園、新竹縣市居民或身分證字號H、J、O開頭者，則可享499元入園優惠。
六福村表示，中秋連假4天推出「名中注定就是你！」活動，只要身分證姓名中含有「中秋節、玉兔、月亮」相關指定讀音，即可享本人599元優惠價，較原價1400元省下801元，隨行親友最多4人也可享每人799元優惠。
此次指定同音字包括「秋」的邱、丘；「節」的傑、潔；「玉」的鈺、毓，以及「月」的玥、悅。符合資格者須出示身分證件，詳細認定方式仍以六福村現場及活動公告為準。
此外，六福村也鎖定桃竹地區民眾推出中秋限定優惠。9月25日至28日期間，只要設籍桃園市、新竹市或新竹縣，或身分證字號開頭為H、J、O，出示相關證明文件，即可享每人499元入園價。
六福村表示，中秋連假不少家庭安排烤肉、聚餐，也希望透過姓名趣味優惠及桃竹在地優惠，吸引民眾走出戶外，安排親子或朋友出遊行程。
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