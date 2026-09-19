秋天走進奧萬大有優惠 姓名中這些同音字10元就能入園

秋高氣爽正是走進山林的季節，林業及自然保育署南投分署推出奧萬大國家森林遊樂區10月限定活動，其中10月10日「國慶、一零站出來」最吸睛，姓名中含有「國慶」、「一零」等同音字者，出示身分證件確認後，可享10元優惠入園，還能兌換限定好禮。

南投分署表示，「國慶、一零站出來」活動僅限10月10日，符合資格的遊客可憑身分證件確認姓名，享10元門票優惠，停車費則依園區規定另行收費；贈品數量有限，送完為止。

除了雙十限定優惠，奧萬大10月1日至31日推出「勇腳馬佇遮」打卡活動，遊客到奧萬大吊橋拍照打卡，完成指定活動步驟後，即可到遊客中心兌換限定好禮。南投分署邀請民眾利用秋季天候舒適時節走進森林，欣賞山林景致。

雙十連假10月9日至11日，奧萬大另規畫「森林療癒體驗」活動，讓遊客透過森林環境及相關體驗活動，感受山林氛圍。活動內容及報名方式可至「台灣山林悠遊網」活動頁面查詢。

南投分署提醒，10元優惠僅適用門票，停車費不包含在內；各項活動贈品數量有限，兌完為止。詳細活動內容可至林業及自然保育署南投分署臉書粉絲專頁查詢。

雙十連假奧萬大推出「森林療癒體驗」，邀民眾走進山林，感受秋季森林氛圍。圖／南投分署提供