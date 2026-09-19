向老師致敬 新竹喜來登推「2人同行1人免費」餐飲優惠

今年中秋節緊接9月28日教師節，形成4天連假，不少民眾也規畫趁假期聚餐。新竹喜來登搶攻連假餐飲商機，自9月23日至29日於「盛宴自助餐廳」推出教師專屬優惠，持有效教師證用餐，下午茶可享2位成人同行1人免費，晚餐則有第2人半價優惠。

新竹喜來登表示，教師長期投入教學及陪伴學生成長，希望藉教師節檔期向教育工作者表達感謝，因此將優惠期間拉長至一周，讓老師不必集中在教師節當天用餐，也能依行程安排與家人、親友聚餐，共度連假。

活動期間，持有效教師證者於盛宴自助餐廳下午茶時段用餐，可享2位成人同行1人免費，相當於買一送一；晚餐時段則提供第2人半價優惠。新竹喜來登表示，每張有效教師證於每一餐期限享優惠一次，優惠適用方式仍以現場核驗證件為準。

新竹喜來登也提醒，使用教師節專案優惠者，仍須另依原價收取10%服務費，活動自9月23日起至29日止。由於適逢中秋及教師節連假，熱門餐期用餐需求可能較高，民眾可提前安排訂位；相關活動及訂位資訊可洽新竹喜來登（03）620-6000。