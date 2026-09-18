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慶中秋教師節！台北魚市推海陸禮盒門市滿額折扣 限時加碼敬師禮
中秋節即將到來，台北魚市應景推出「中秋節限定三重優惠活動」，包含秋季烤肉海陸禮盒、現抵折扣、滿額送好禮，同時，只要出示教師證，單筆滿500元，即可免費送澎湖海菜虱目魚丸，邀請民眾把握優惠，前來挑選尚青的海鮮食材與禮品。
台北魚市表示，針對中秋團圓烤肉需求，規畫了兩款海陸禮盒，包含售價1580元的「海月禮盒」與1980元的「饗月禮盒」，讓民眾一次備齊澎湃優質食材，送禮自用兩相宜。禮盒訂購期限至9月25日截止。
台北魚市說，門市則首波好康推出「中秋抽好運」專屬活動，即日起至9月28日止，民眾於門市消費當日單筆發票金額滿1000元以上，即可參加抽球享現金折抵，買越多折扣越多。
此外，適逢教師節，九月份每周六、日特別推出加碼禮，只要出示教師證，單筆消費滿500元以上，即可免費獲贈限量澎湖海菜虱目魚丸乙包。此外，單筆消費滿2000元即加碼贈送玫瑰鹽粒鹽乙罐，贈品數量有限，送完為止。
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