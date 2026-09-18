慶中秋教師節！台北魚市推海陸禮盒門市滿額折扣 限時加碼敬師禮

花蓮光復洪災將屆滿一年，泥水退去，災區逐步恢復生活日常，但家園重建與地方復原仍是一條漫長的路。統一超商今年整合7-ELEVEN門市、「把愛找回來」公益募款平台、統一超商好鄰居文教基金會三方資源，串連在地門市、公益團體及校園，擴大啟動「花東關懷」行動。今日（9月18日）統一超商攜手門諾基金會、一粒麥子基金會、人安基金會共同發起「掃帚超人」行動，串聯門市夥伴、在地居民逾300人，於花蓮光復街區發動實際清掃及環境整理行動，響應一年前「鏟子超人」的共好精神。同日亦於花蓮光復國小揭幕全台第10座「好鄰居紙圖書館」，即日起至9月20日更在花蓮縣全門市限定推出「掃帚超人守護家園」會員滿額現折優惠活動，以多元的在地關懷行動，守護花蓮重建持續前行。

2026-09-18 13:32