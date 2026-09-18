花蓮光復洪災周年「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃街區

花蓮光復洪災將屆滿一年，泥水退去，災區逐步恢復生活日常，但家園重建與地方復原仍是一條漫長的路。統一超商今年整合7-ELEVEN門市、「把愛找回來」公益募款平台、統一超商好鄰居文教基金會三方資源，串連在地門市、公益團體及校園，擴大啟動「花東關懷」行動。今日（9月18日）統一超商攜手門諾基金會、一粒麥子基金會、人安基金會共同發起「掃帚超人」行動，串聯門市夥伴、在地居民逾300人，於花蓮光復街區發動實際清掃及環境整理行動，響應一年前「鏟子超人」的共好精神。同日亦於花蓮光復國小揭幕全台第10座「好鄰居紙圖書館」，即日起至9月20日更在花蓮縣全門市限定推出「掃帚超人守護家園」會員滿額現折優惠活動，以多元的在地關懷行動，守護花蓮重建持續前行。

不僅如此，7-ELEVEN更自9月18日至9月20日限時3天推出花蓮縣全門市限定的「掃帚超人守護家園」會員滿額現折優惠，活動期間凡uniopen會員到花蓮地區超過100間門市購買指定11大類別商品，結帳金額滿250元立折20元。

統一超商10多年來以多元募款管道支持花蓮公益關懷服務至今，今年6月至8月發起「花東關懷」公益募款活動，整合門市零錢捐、ibon機台、OPENPOINT APP線上捐款、零錢包捐款等線上線下捐款管道，邀請大家化身「零錢超人」，募得逾6,000萬元善款將提供公益團體推動「支持花東關懷與餐食照護計劃」，進行送餐關懷、家庭訪問、物資提供以及餐食照護平安站、行動待用餐等公益行動，亦串連花東在地近20家7-ELEVEN門市的「好鄰居送餐隊」提供長輩就近取餐。9月30日前再串聯10個花東在地公益團體，啟動OPENPOINT APP線上捐款關懷花蓮專案，支持獨居長輩與寒士、鄉鎮醫療、野生動物及兒少扶助等需求，邀請民眾線上單筆捐款或定期定額，只要達指定金額，即可獲得OPENPOINT點數及限量贈品。

適逢教師節前夕，統一超商好鄰居文教基金會持續深耕花東教育關懷行動，繼今年上半年推動校外參訪、永續入校課程，並於東里國小打造花蓮首座「好鄰居紙圖書館」後，再度攜手正隆公司於光復國小建置花蓮第2座、全台第10座的「好鄰居紙圖書館」。運用7-ELEVEN門市回收紙循環再製成100%再生瓦楞紙材，打造低碳書架、閱讀桌椅等設施，並融入光復國小校徽、棒球、足球特色，以及花蓮山林景觀、縣鳥朱鸝等在地元素，營造兼具文化、美學、生態與永續教育意涵的共享圖書空間，未來將成為光復地區重要的社區共讀、共學據點，持續為花蓮永續教育注入新能量。

除了照顧長者與困境家庭、深耕閱讀教育，統一超商也持續關注花東兒少的營養需求，透過「鮮乳周到」公益認捐計畫，將民眾愛心轉化為孩子穩定的營養補給。今年7月起到12月31日攜手中華社會福利聯合勸募協會，進一步將關懷拓展至花東地區公益據點，預計今年整體照顧逾3,500位鄉鎮貧困孩童，民眾只要定期捐300元以上滿6期、即贈300點OPENPOINT點數並雙重加碼公益好禮，讓愛心從一杯鮮乳出發，持續陪伴花東孩子成長。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

教師節前夕，統一超商好鄰居文教基金會運用7-ELEVEN門市回收紙循環再製成100%再生瓦楞紙材，打造花蓮第2座、全台第10座的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供

第10座「好鄰居紙圖書館」座落花蓮光復國小，多元關懷不間斷。圖／統一超商提供

響應一年前「鏟子超人」的共好精神，統一超商今天（9月18日）號召總部與在地門市夥伴、公益團體、居民及消費者共同投入，逾300人化身「掃帚超人」，走進花蓮光復街區進行環境清掃與整理。圖／統一超商提供