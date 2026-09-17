迎國際咖啡日！全家Let’s Café聯名滑板小狗 限時推咖啡第2杯半價

社群爆款超萌IP來襲，全家便利商店Let’s Café為迎接10月1日國際咖啡日，與日本高人氣插畫角色「SKATER JOHN （滑板小狗）」共同推出多款獨家週邊小物。即日起至10月13日於「全家」店舖臨櫃購買Let’s Café現調飲品任2杯，免費贈「聯名保冷提袋」，再加價39元可獲得「滑板小狗杯塞吊飾」，或加價59元可換購「泳圈杯套」，數量有限、售完為止；另有集章趣活動，集滿3章可加價換購立體杯墊、大頭收納杯套、造型冷水杯等超萌限量週邊。

此外，即日起至10月13日活動期間Let’s Café全品項咖啡皆享任選第2件半價優惠，「全家」APP「隨買跨店取」更推出1,001元限量優惠組，包含特大杯美式29杯、特大杯拿鐵24杯、大杯厚奶拿鐵26杯、大杯單品美式18杯、大杯單品拿鐵16杯等組合，皆可享限量優惠價1,001元。

「全家」攜手泡泡瑪特POP MART旗下超人氣IP「PINO JELLY」推出大頭造型的「造型葡萄軟糖」（售價59元）、兼具收納耳機與小物功能的「愛心娃娃收納包」（售價399元），以及「吐司娃娃扭蛋機」（售價599元，9月30日上市）。即日起至10月27日購買指定商品單筆消費滿168元，加價49元即可獲得草莓娃娃或鯛魚燒頭套造型「PINO JELLY壓克力鑰匙圈」，加價89元則可帶走炸蝦或貓咪行李造型的「PINO JELLY行李吊牌」。購買指定糖果還可參與集章趣活動，集滿1章即可兌換指定品項買一送一優惠券，集滿3章則可加價換購「PINO JELLY星星拍拍燈」，輕拍即能點亮暖黃燈光。上述商品數量有限、售完為止。

除了日用品與人氣IP接力推出聯名週邊，「全家」鮮食也攜手巧克力品牌「士力架」，將經典的花生焦糖巧克力變身6款烘焙甜點、飲品及冰品。「花生巧克力閃電泡芙」（售價49元）夾心填入焦糖花生卡士達鮮奶油及士力架迷你巧克力，甜鹹交織；「花生巧克力髒髒可頌」（售價49元）捲入整根士力架，烘烤後呈現酥脆與焦糖的多層次風味；還有「花生巧克力軟法」、「花生巧克力熔岩蛋糕」、「花生可可高蛋白牛奶」、「花生巧克力雪糕」等同步推出。即日起至9月29日士力架聯名商品享任選第2件6折，9月23日再於會員APP推出「花生巧克力髒髒可頌」單件6折限時搶券活動，集章趣亦有運動毛巾、運動圓筒包、露營椅等獨家贈品及商品優惠券一張。

零食與冰品也迎來驚喜新品，「全家」全通路獨家販售樂事全新「砂鍋魚頭火鍋口味」與「蟳味棒口味」洋芋片（售價均為50元），將經典火鍋湯底與人氣火鍋食材風味巧妙融入洋芋片之中，不開鍋也能解饞。即日起至10月27日購買指定樂事洋芋片享任選第2件5折起，滿2件再加贈放大版髮夾造型的「巨型派對夾」一個（數量有限，送完為止）。冰品則有「冰結×杜老爺鹽荔枝風味脆冰棒」（售價40元），香甜荔枝與微鹹海鹽鹹甜風味，獨特脆冰口感帶來沁涼感受。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店攜手士力架推6款美食，「花生巧克力髒髒可頌」單件6折券9月23日限時開搶。圖／全家便利商店提供

全家便利商店與泡泡瑪特旗下超人氣 IP「PINO JELLY」推出多款獨家週邊小物，包括大頭造型的「造型葡萄軟糖」、兼具收納耳機與小物功能的「愛心娃娃收納包」，以及「吐司娃娃扭蛋機」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店推出「PINO JELLY」星星拍拍燈、鯛魚燒壓克力鑰匙圈。圖／全家便利商店提供

全家便利商店全通路獨家販售樂事全新「砂鍋魚頭火鍋口味」與「蟳味棒口味」洋芋片，即日起至10月27日購買指定樂事洋芋片享任選第2件5折起，滿2件再加贈放大版髮夾造型的「巨型派對夾」一個，數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供

歡慶國際咖啡日，全家便利商店Let’s Café聯名滑板小狗，即日起至10月13日推咖啡第2杯半價。圖／全家便利商店提供