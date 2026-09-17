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OPENPOINT「金點賞專區」推好物！約20萬點＋77元限量換100吋智慧電視

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2026年前三季累計發行OPENPOINT點數已超越去年整年，創下歷史新高。圖／7-ELEVEN提供
2026年前三季累計發行OPENPOINT點數已超越去年整年，創下歷史新高。圖／7-ELEVEN提供

因應uniopen會員使用uniopen聯名卡消費帶動點數累積加速，今年前3季累計發行OPENPOINT點數已超越去年整年，創下歷史新高，其中擁有1萬點以上的會員超過2.5萬人，堪稱零售界「點數超人」。為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物，而且不定時推出神祕驚喜，如100吋三星4K Neo QLED AI智慧顯示器，即日起可用約20萬點加77元就能換購，數量有限，要搶要快！

7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態系，已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員數突破2千萬名，會員規模與活躍度穩健成長；同時推動中國信託uniopen聯名卡提早達到百萬張卡里程碑，累計已回饋超過10億點OPENPOINT，有辦聯名卡會員人均獲得點數更是沒有辦卡的25倍以上，成為uniopen會員加速累積點數最強神卡。

針對越來越多uniopen會員擁有高額點數，OPENPOINT APP日前導入「金點賞專區」可兌換高價值商品，目前最受歡迎前3名為量販電子券、航空里程、美食餐券，由此顯示高價值回饋型商品對會員具有吸引力。後續持續擴充高價值品牌兌換內容，包括DREAM PLAZA指定餐飲券、夢時代指定餐飲券、統一渡假村、寵物公園、Yahoo購物中心、iOPEN Mall等商品，涵蓋旅遊、餐飲、購物及寵物等多元需求。

即日起，uniopen會員打開OPENPOINT APP「金點賞專區」，扣除OPENPOINT 209,823點加77元，即可兌換iOPEN Mall「100吋三星4K Neo QLED AI智慧顯示器」，等於一台原價229,900元的100吋電視現省20,000元；還有三星75吋／65吋4K Neo QLED AI智慧顯示器、27型The Movingstyle LSM7F QHD小星機，一樣能用指定OPENPOINT點數加77元獲得。上述商品數量有限、換完為止，詳細內容以OPENPOINT APP為準。

若點數不夠多，也可到iOPEN Mall線上購買直接折抵消費，1點折抵1元，即日起宣布解鎖5,000家線上店家支援兌點。9月30日前會員消費滿99元且兌換點數滿20點，即可免費獲得一杯CITY CAFE中杯美式咖啡，兌點40點贈2杯（限量5,000杯，每人最高限贈2杯，贈完為止）。

●附註：詳細活動內容以APP、官網公告為準。

為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物。圖／7-ELEVEN提供
為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物。圖／7-ELEVEN提供

9月30日前uniopen會員於iOPEN Mall消費滿99元且兌換點數滿20點，即可免費獲得一杯CITY CAFE中杯美式咖啡，兌點40點贈2杯（限量5,000 杯，每人最高限贈2杯，贈完為止）。圖／7-ELEVEN提供
9月30日前uniopen會員於iOPEN Mall消費滿99元且兌換點數滿20點，即可免費獲得一杯CITY CAFE中杯美式咖啡，兌點40點贈2杯（限量5,000 杯，每人最高限贈2杯，贈完為止）。圖／7-ELEVEN提供

被封為OPENPOINT點數回饋神卡的中國信託uniopen聯名卡，持續推出多元點數回饋活動。圖／7-ELEVEN提供
被封為OPENPOINT點數回饋神卡的中國信託uniopen聯名卡，持續推出多元點數回饋活動。圖／7-ELEVEN提供

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