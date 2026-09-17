922「世界無車日」新北綠色交通免費 市民廣場看亞運挺中華送2千杯咖啡

新北市響應9月22日「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，19至22日捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘4天，22日雙北市區公車也同步免費；21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動，請喝2千杯星巴克咖啡。

市長侯友宜說，為鼓勵市民少開車，市政府先把大眾運輸做好，讓大家願意把車留在家裡，出門一樣方便。目前新北市區公車已有374條路線、YouBike遍及29區超過1600個站點，累計騎乘突破3.4億人次、日均約16萬人次；捷運則持續朝「四環八線」目標推進，逐步串聯北北基桃生活圈，提供市民更多元、便利的綠色交通選擇。

交通局長鍾鳴時表示，除了3條捷運線4天免費、922當天雙北市轄公車同步免刷卡、免投幣，今年特別將「World Car Free Day」與「新北 Coffee Day」結合，更跨局處結合體育賽事。

21、22日新北市體育局將在市民廣場舉辦亞運棒球賽直播應援活動，為中華隊迎戰韓國、泰國加油。民眾只要搭乘大眾運輸，拍下搭乘照片並上傳個人Facebook、IG貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止。

交通局補充說明，從高鐵、台鐵、捷運輕軌、公車、國道客運到YouBike，還有共享汽、機車也能作為大眾運輸「最後一哩路」的接駁選擇，不必自己買車、養車，也省去尋找停車位的麻煩，讓民眾可以依照不同旅程需求，彈性搭配各種交通工具。

新北市持續打造更多元、便利的綠色運輸選擇。922不妨把車鑰匙留在家，搭大眾運輸、喝咖啡、看棒球、挺中華！從一次簡單的交通選擇開始，為城市減碳，也為生活換個不一樣的節奏。

新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，市長侯友宜（左）和活動代言人蔡尚樺示範21、22日搭乘大眾運輸工具或騎YouBike，拍照、貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止，參加亞運棒球直播應援活動。記者林昭彰／攝影

新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，市長侯友宜（左）和活動代言人蔡尚樺示範21、22日搭乘大眾運輸工具、拍照、貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止，參加亞運棒球直播應援活動。記者林昭彰／攝影