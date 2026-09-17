快訊

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

922「世界無車日」新北綠色交通免費 市民廣場看亞運挺中華送2千杯咖啡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，今天上午市長侯友宜特地騎乘YouBike，鼓勵民眾多選擇便利的綠色交通方式。圖／新北市政府提供
新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，今天上午市長侯友宜特地騎乘YouBike，鼓勵民眾多選擇便利的綠色交通方式。圖／新北市政府提供

新北市響應9月22日「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，19至22日捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘4天，22日雙北市區公車也同步免費；21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動，請喝2千杯星巴克咖啡

市長侯友宜說，為鼓勵市民少開車，市政府先把大眾運輸做好，讓大家願意把車留在家裡，出門一樣方便。目前新北市區公車已有374條路線、YouBike遍及29區超過1600個站點，累計騎乘突破3.4億人次、日均約16萬人次；捷運則持續朝「四環八線」目標推進，逐步串聯北北基桃生活圈，提供市民更多元、便利的綠色交通選擇。

交通局長鍾鳴時表示，除了3條捷運線4天免費、922當天雙北市轄公車同步免刷卡、免投幣，今年特別將「World Car Free Day」與「新北 Coffee Day」結合，更跨局處結合體育賽事。

21、22日新北市體育局將在市民廣場舉辦亞運棒球賽直播應援活動，為中華隊迎戰韓國、泰國加油。民眾只要搭乘大眾運輸，拍下搭乘照片並上傳個人Facebook、IG貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止。

交通局補充說明，從高鐵、台鐵、捷運輕軌、公車、國道客運到YouBike，還有共享汽、機車也能作為大眾運輸「最後一哩路」的接駁選擇，不必自己買車、養車，也省去尋找停車位的麻煩，讓民眾可以依照不同旅程需求，彈性搭配各種交通工具。

新北市持續打造更多元、便利的綠色運輸選擇。922不妨把車鑰匙留在家，搭大眾運輸、喝咖啡、看棒球、挺中華！從一次簡單的交通選擇開始，為城市減碳，也為生活換個不一樣的節奏。

新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，市長侯友宜（左）和活動代言人蔡尚樺示範21、22日搭乘大眾運輸工具或騎YouBike，拍照、貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止，參加亞運棒球直播應援活動。記者林昭彰／攝影
新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，市長侯友宜（左）和活動代言人蔡尚樺示範21、22日搭乘大眾運輸工具或騎YouBike，拍照、貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止，參加亞運棒球直播應援活動。記者林昭彰／攝影

新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，市長侯友宜（左）和活動代言人蔡尚樺示範21、22日搭乘大眾運輸工具、拍照、貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止，參加亞運棒球直播應援活動。記者林昭彰／攝影
新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，市長侯友宜（左）和活動代言人蔡尚樺示範21、22日搭乘大眾運輸工具、拍照、貼文分享，即可至市民廣場兌換1張咖啡券，限量2千張、送完為止，參加亞運棒球直播應援活動。記者林昭彰／攝影

新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，19至22日捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘4天，22日雙北市區公車也同步免費；21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動，請喝2千杯星巴克咖啡。記者林昭彰／攝影
新北市響應9月22「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，19至22日捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘4天，22日雙北市區公車也同步免費；21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動，請喝2千杯星巴克咖啡。記者林昭彰／攝影

亞運 免費 咖啡 棒球 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「我的減碳存摺2.0」X「922無車日」加碼兌、加碼抽! Lenovo V14筆電、華航亞洲線不限航點來回機票等你拿!

基隆採購低地板電動公車已交3輛 謝國樑：30輛將陸續到位

中秋連假高乘載、匝道封閉管制一次看 國道客運最高享4折優惠

《2026臺北永續競爭力論壇暨淨零行動特展》圓滿落幕 攜手企業、市民展現永續行動力，成就臺北淨零未來 !

相關新聞

922「世界無車日」新北綠色交通免費 市民廣場看亞運挺中華送2千杯咖啡

新北市響應9月22日「世界無車日」推出多項減碳綠色交通優惠，19至22日捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘4天，22日雙北市區公車也同步免費；21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動，請喝2千杯星巴克咖啡。

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

秋冬正值北部漁產豐收季節，「2026新北海派」系列活動起跑，包括大家熟悉的萬里蟹、貢寮鮑、白帶魚、鯖魚、小卷等，多處漁港還有各種市集園遊會、以及知名飯店餐廳佳餚饗宴，市長侯友宜歡迎民眾遊漁港、吃海鮮，更可抽機車等大獎。

記得設鬧鐘！台灣虎航歡慶12周年全航線單程512元起 上午10時手刀搶票

台灣虎航開航12周年促銷活動展開，昨天為尊榮虎封館日，今天起至明天開放全虎迷搶票。台灣虎航表示，全航線單程未稅優惠價512元起，可訂購的旅行期間為即日起至2027年3月27日，部分航線搭乘期間依目前官網班表公告為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。