2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

秋冬正值北部漁產豐收季節，「2026新北海派」系列活動起跑，包括大家熟悉的萬里蟹、貢寮鮑、白帶魚、鯖魚、小卷等，多處漁港還有各種市集園遊會、以及知名飯店餐廳佳餚饗宴，市長侯友宜歡迎民眾遊漁港、吃海鮮，更可抽機車等大獎。

野柳漁港藍色候船亭「假日活蟹市集」首先登場，自9月25日至11月29日每周六、日及國定假日上午8時至下午4時開放搶鮮。活動首日加碼推出限量100份「活蟹福袋」，上午9時開始販售，兩斤三點蟹特價只要399元；現場並有漁村導覽及捕蟹船體驗，邀請大小朋友一起走進漁村，感受北海岸最鮮活的海洋魅力。

富基漁港10月9日舉辦「新方富基海派宴」席開20桌，價值約1萬1千元海鮮料理優惠價只要6888元，今天中午起開放於新北海派活動官網www.ntocean-feast.com.tw登錄抽選，預計9月30日公布抽選結果。

10月17、18日龜吼漁夫市集的「海派園遊會」，邀請胖卡美食餐車進駐，只要在市集消費滿3千元，就可抽餐車500元折價券及神秘大獎。現場還有各式體驗攤位、食魚教育推廣及促銷活動。

除了吃海鮮、玩漁港，今年推出「海派消費抽」，10月1至31日至「2026新北海派」指定60家合作餐廳與店家消費，單筆滿3千元即可獲得1張抽獎券。抽獎券附有專屬序號，掃描QR Code或進入活動網站完成登錄即可抽獎。

最大獎包括價值8萬5千元三陽4MICA機車，另有北海洲際溫泉酒店、福容福隆大飯店住宿券及生鮮海鮮禮盒等多項好禮。此外，10月9、10日於富基漁港、10月17、18日於龜吼漁夫市集消費滿3千元，同樣可以取得抽獎資格。10月9日「富基海派宴」更推出每桌加贈抽獎券的限定優惠。

今年更與市區特色飯店及餐廳合作，包含新北北海溫泉洲際酒店、台北板橋馥華艾美酒店、福容福隆大飯店、Mega50餐飲及望月樓、台北遠東香格里拉─香宮、上海醉月樓及JUNTO同，共同推出季節限定「新北海派」料理。讓民眾即使在市區也能品嘗融合新北在地漁產的特色料理，讓新北海鮮從產地走進城市餐桌。

「2026新北海派」系列活動起跑，包括大家熟悉的萬里蟹、貢寮鮑、白帶魚、鯖魚、小卷等，多處漁港還有各種市集園遊會、以及知名飯店餐廳佳餚饗宴，市長侯友宜（右四）和各漁會理事長歡迎民眾遊漁港、吃海鮮，更可抽機車等大獎。記者林昭彰／攝影

富基漁港10月9日舉辦「新方富基海派宴」席開20桌，價值約1萬1千元海鮮料理優惠價只要6888元，今天中午起開放登陸參選。記者林昭彰／攝影

「2026新北海派」系列活動起跑，偶像團體Ozone成員林煥鈞代言向大家推薦萬里蟹、貢寮鮑、白帶魚、鯖魚、小卷等海鮮，多處漁港還有各種市集園遊會、以及知名飯店餐廳佳餚饗宴，更可抽機車等大獎。記者林昭彰／攝影