披薩0元爽吃！必勝客限時優惠輸入1碼就能領 網實測「真的免費」

中秋節將至，速食業者紛紛推出優惠吸引消費者目光，近日有網友發現，必勝客在foodpanda上推出限時優惠，原價199元的「夏威夷個人披薩」竟可以0元入手，消息曝光後引發不少網友實測「是真的」，貼文也吸引大量關注。

一名網友15日在Threads分享，自己在外帶自取專區輸入優惠碼「必勝客請你吃」，結帳金額真的變成0元，還曬出熱騰騰披薩直呼「實測真的是0元」。不少人看到優惠後也紛紛嘗試，「是真的唷，有熊貓會員的話，在優惠券那裡輸入可以領」、「是真的啦！我吃到2盒0元」、「確實有0元自取，但是僅限Pro會員」、「非常good」。

想要使用優惠的民眾，需先在foodpanda找到附近的必勝客門市，選擇「外帶自取」，再進入「PRO專屬0元下單」專區，選擇199元的「夏威夷個人披薩」，結帳時輸入優惠碼「必勝客請你吃」，即可0元兌換。不過，這項優惠並非人人都能直接使用，需加入foodpanda Pro會員，且每個帳號限領1次；實際活動期限與適用門市仍以平台當下顯示資訊為準。

foodpanda臉書也發布九月優惠一次看，其中包含9月30日前PRO於外帶自取必勝客指定專區輸入「必勝客請你吃」即可免費兌換指定比薩一份。另外還有美食外送7折，9月30日前必勝客、拉亞漢堡、迷客夏等熱門餐廳滿額輸入「爽爽送」享7折，美食外送疊加68折，9月30日前萬間熱門餐廳滿額輸入「揪你叫外送」疊加優惠68折起。