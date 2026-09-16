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台灣虎航慶12周年單程112元起 尊榮虎上午10時手刀搶票、明天全員開賣
台灣虎航開航12周促銷活動今天登場。台灣虎航表示，全航線機票單程未稅112元起，尊榮虎今天上午10時至明晚11時59分優先搶票。明天全員開賣，全航線單程未稅優惠價512元起，可訂購的旅行期間為今天至2027年3月27日。
歡慶12周年，台灣虎航表示，全航線促銷活動今天登場，尊榮虎今天上午10時至今天晚間11時59分優先搶票，全航線單程未稅112元起。明天上午10時起至周五晚間11時59分開放全員購票，單程未稅512元起。搭乘期間為今天起至2027年3月27日，部分航線搭乘期間依目前官網班表公告為主。
台灣虎航表示，尊榮虎（tigerprime）及TeamMax須從專屬購票連結，完成身分驗證後方可進行購票，無法透過其他通路進行訂位購票；優惠票價為全航線112元、512元、1112元起。明天至周五全虎迷開搶，全航線512元、1112元起。以上優惠票價，限同時購買來回程。使用tigerclub會員回饋金，購票更優惠。
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