台灣虎航慶12周年單程112元起 尊榮虎上午10時手刀搶票、明天全員開賣

暖化加速，影響加劇。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新的科學報告顯示，過去數十年，地球以每10年增加0.2度的穩定速度升溫。但自2015年之後，地球暖化速率快速增加，每10年升溫已增加到0.35度。

2026-09-16 06:30