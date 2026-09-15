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UNIQLO這款外套下殺4折！「2450→990元」他驚呼：撿到寶

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台灣UNIQLO百貨門市。中央社
圖為台灣UNIQLO百貨門市。中央社

隨著季節轉換、氣溫逐漸下降，不少人開始準備替衣櫃換季，提前尋找秋冬保暖單品。一名網友分享，近期逛UNIQLO時，意外發現一款原價2450元的外套竟下殺至990元，現省1460元，等於直接以4折價格入手，讓他驚喜直呼「撿到寶了」，貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，今年是UNIQLO U系列推出的10周年，發現架上一款「「PUFFTECH輕暖科技布勞森外套」正在特價，原價2450元，現在只要990元，讓他當場決定入手，直呼「直接4折，台灣的冬天很適合」。

貼文一出後，不少網友都表示「沒有猶豫全款包色拿下」、「這件好穿也好搭，給到一個夯」、「我這幾天看都沒有特價欸！你好幸運」、「這件好看，我去年特價買1990元」、「這件之前很搶！而且很好看，也買了一件適合自己的」、「這件好看又好穿！」、「這件去年爆賣，真的帥」。

此外，日本平價服飾品牌UNIQLO深受不少台灣消費者喜愛，近年各地門市陸續導入自助結帳機，消費者只要將商品放入指定區域，機器便能快速辨識品項、數量及價格，不必逐件掃描條碼。本站曾報導，一名網友好奇「為什麼衣服丟進去，它就知道我買什麼？」

對此，引起不少討論，「有時候會有點失準，重複放個幾次就正常了」、「我也覺得超厲害！前幾天去買驚訝到了，一開始還在找掃碼的在哪」、「這個只要靠近就會掃到，根本還不用放進去，上次因為這樣多結到別人的衣服」、「迪卡儂也是啊，放進去就知道你買了什麼」、「我第一次用都覺得好神奇，我覺得超級市場都需要這部」、「很正常，日本超市買東西，非常複雜多樣商品，也都可以識別」。也有內行人解答UNIQLO自助結帳機採用的是RFID（無線射頻辨識）技術，衣服標籤裡藏有晶片，結帳機器會感應RFID，然後列出品項編號、算錢、結帳，雖然方便結帳，但也容易成為宵小行竊手法。

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