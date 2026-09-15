快訊

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

分離焦慮／幼兒入園哭到心碎 爸媽「偷跑」是下下策

聽新聞
0:00 / 0:00

共築零售金融會員生態圈 全家、台新攜手推全家Richart聯名卡

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家看準會員對跨場景累點與便利兌點需求日升，宣布攜手台新銀行深化點數合作，今日起發行「全家Richart聯名卡」，串接台新Point與全家Fa點。圖／全家提供
全家看準會員對跨場景累點與便利兌點需求日升，宣布攜手台新銀行深化點數合作，今日起發行「全家Richart聯名卡」，串接台新Point與全家Fa點。圖／全家提供

看準會員對跨場景累點與便利兌點需求日升，全家今日宣布攜手台新銀行深化點數合作，發行「全家Richart聯名卡」，串接台新點數與全家Fa點，共築零售金融共享會員生態圈，主打「跨場景累點、轉點便利、優惠專屬」三大特色，打造更便利無縫的點數使用體驗。

全家會員數據創研部部長黃士杰表示，目前台灣兩大超商7-ELEVEN、全家的會員數都已經超過2000萬，現在會員經營重點是要累積會員終身價值，針對高貢獻度會員設計優惠，預測行為模式做精準行銷。

黃士杰表示，去年即有高達1億台新點數選擇自動換為「全家」Fa點，進而兌換為咖啡、鮮食、日用品，顯示「跨場景累點、日常靈活兌點」已成許多會員的聰明省錢密技，此次推出「全家Richart聯名卡」，將更深化串聯金融回饋與零售消費場景，造福雙方會員與點數使用便利性。

黃士杰指出，透過會員數據洞察不同族群需求，今年前八月Fa點累兌量已達雙位數成長，其中外部點數交換行為活躍、已占會員Fa點來源近三成，而消費者點數折抵與點數加價購則占兌點量逾八成，反映會員從跨場景累點，到運用點數折抵及換購日常商品的使用習慣逐步成形，呈現「跨域累點、靈活兌點、日常消費」三大趨勢。

黃士杰表示，進一步分析發現，金融圈點數交換成為Fa點主要來源之一，顯示「全家」密集據點、商品多元的特點，已成為金融圈點數兌換的最強出海口，推出「全家Richart聯名卡」，將更深化串聯金融回饋與零售消費場景，造福雙方會員與點數使用便利性。

聯名卡 台新 全家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全家會員戰進下一局！攜台新推 Richart 聯名卡 明年底拚60萬張

喜迎台北車站接軌新光三越生態圈 豪撒千萬點數入厝禮送國內外會員

好市多10月新制！買熱狗披薩先刷卡、非會員不能直接買 僅這店例外

為各世代找不同解方 台新新光金控用AI與金融陪伴未來生活

相關新聞

一家老小出國搭廉航較省？專家揭「隱形成本」：差距可能有限

規劃家庭旅遊時，或許有些人會為了看緊荷包而鎖定廉價航空，但實際結帳時卻往往發現「根本沒省多少」。日本財經媒體FINANCIAL FIELD分析，不少人常被廉航低廉的票面基本價格吸引，以為一家四口出遊能省下大筆開銷。不過，一旦把旅途中各項隱形成本仔細考慮進去，最初以為撿到便宜的划算感便可能瞬間破滅。

共築零售金融會員生態圈 全家、台新攜手推全家Richart聯名卡

看準會員對跨場景累點與便利兌點需求日升，全家今日宣布攜手台新銀行深化點數合作，發行「全家Richart聯名卡」，串接台新點數與全家Fa點，共築零售金融共享會員生態圈，主打「跨場景累點、轉點便利、優惠專屬」三大特色，打造更便利無縫的點數使用體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。