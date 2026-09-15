共築零售金融會員生態圈 全家、台新攜手推全家Richart聯名卡

看準會員對跨場景累點與便利兌點需求日升，全家今日宣布攜手台新銀行深化點數合作，發行「全家Richart聯名卡」，串接台新點數與全家Fa點，共築零售金融共享會員生態圈，主打「跨場景累點、轉點便利、優惠專屬」三大特色，打造更便利無縫的點數使用體驗。

全家會員數據創研部部長黃士杰表示，目前台灣兩大超商7-ELEVEN、全家的會員數都已經超過2000萬，現在會員經營重點是要累積會員終身價值，針對高貢獻度會員設計優惠，預測行為模式做精準行銷。

黃士杰表示，去年即有高達1億台新點數選擇自動換為「全家」Fa點，進而兌換為咖啡、鮮食、日用品，顯示「跨場景累點、日常靈活兌點」已成許多會員的聰明省錢密技，此次推出「全家Richart聯名卡」，將更深化串聯金融回饋與零售消費場景，造福雙方會員與點數使用便利性。

黃士杰指出，透過會員數據洞察不同族群需求，今年前八月Fa點累兌量已達雙位數成長，其中外部點數交換行為活躍、已占會員Fa點來源近三成，而消費者點數折抵與點數加價購則占兌點量逾八成，反映會員從跨場景累點，到運用點數折抵及換購日常商品的使用習慣逐步成形，呈現「跨域累點、靈活兌點、日常消費」三大趨勢。

黃士杰表示，進一步分析發現，金融圈點數交換成為Fa點主要來源之一，顯示「全家」密集據點、商品多元的特點，已成為金融圈點數兌換的最強出海口，推出「全家Richart聯名卡」，將更深化串聯金融回饋與零售消費場景，造福雙方會員與點數使用便利性。