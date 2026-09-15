一家老小出國搭廉航較省？專家揭「隱形成本」：差距可能有限

規劃家庭旅遊時，或許有些人會為了看緊荷包而鎖定廉價航空，但實際結帳時卻往往發現「根本沒省多少」。日本財經媒體FINANCIAL FIELD分析，不少人常被廉航低廉的票面基本價格吸引，以為一家四口(2大2小)出遊能省下大筆開銷。不過，一旦把旅途中各項隱形成本仔細考慮進去，最初以為撿到便宜的划算感便可能瞬間破滅。

廉航看似省錢，但帶著小孩出門往往大包小包，一旦加購四人來回的「託運行李費用」，以及為了避免年幼孩子座位分開，而不得不付的「指定選位費」，一一計算後總開銷大幅飆升。反觀直接內含行李額度與免費劃位的傳統航空，再加上以下各項思考後，差距可能有限。

實際上，除了附加的自費項目，更容易被忽略的還有「往返機場的交通費用」與「時間成本」。廉價航空多起降於郊區機場或特定航廈，全家人往返市區的特急電車票、自駕油資與過路費，再加上帶著一家老小轉乘奔波、與漫長的候機等待時間，都是不得不考慮的實際問題。另外，廉航機上也不免費提供影音服務和餐點，孩童較易哭鬧，且航班若臨時改變，很可能得自行解決，這些都是必須思考的挑戰。

專家提醒，廉航適合行李精簡、隨遇而安的背包客或少人數出遊。若攜家帶眷，下單前務必計算清楚所有可見及隱形的成本，才不會因為想省錢而賠上整趟旅遊的品質。