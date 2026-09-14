豐原太平洋百貨35周年慶祭出全台最殺41％超狂回饋 9月17日起搶先預購

大台中百貨周年慶促銷戰火持續升溫！豐原太平洋百貨迎接35周年，祭出全台最殺的41%超狂回饋，9月17日至22日搶先VIP預購，9月24日至10月18日周年慶正式登場。豐原太平洋百貨預估，整檔業績目標上看3.8億元，較去年同期增長約3%。

為搶攻周年慶購物商機，豐原太平洋這次祭出滿千送百、首五日卡友加碼、預購及首四日驚喜禮、國泰三重好禮等多重優惠，最高回饋率上看41％，力拚全台最強回饋。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，35年來，豐原太平洋百貨深耕在地、持續優化購物環境、引進多元品牌，為消費者帶來更優質的購物體驗。今年迎來35周年，特別規劃豐富的優惠與回饋，將35年的情誼化為實質回饋，也期盼大家持續支持在地商圈、支持豐原，一起為山城注入更多活力。

9月17日至9月22日搶先預購，同享滿千送百超值回饋，9月24日至10月7日化妝品當日單筆滿3,000元送300元、全館當日滿5,000元送500元。

預購及開打首五日更推出制霸全台、數量無上限、且全館可以跨樓累計的超級加碼回饋，滿3萬加送600元、6萬加送1,300元、10萬加送3,300元、20萬加送7,000元、30萬加送1.1萬元。

還有，國泰世華針對太百獨家推出當日刷卡滿3萬元起，即贈限量百貨禮券，最高加贈4,500元；刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬再加贈500元，選擇樂饗購方案再享3％回饋，最高可享3.3％。

高檻限量加碼禮，更是年年引發搶換熱潮。9月17日至9月22日預購，及9月24日至9月27日首四日，滿3萬元加送迪士尼正品授權輕量行李箱20吋或kolin觸控電磁爐。

滿5萬元加送DIAMOND CHEF十合一鑽石不沾全能鍋28cm或晶工直立式電烤箱14L；滿10萬元加送Only變頻低噪微波爐26L；滿20萬元加送Only極速滅菌1級變頻空氣清淨機。

此外，周年慶再推出限量精選卡友禮，9月17日至9月20日當日全館累計滿5,000元，即送市價1,980元DIAMOND CHEF石墨烯不沾平底鍋；9月24日至9月27日當日全館單筆滿3,000元，即可兌換大同磁器三格分享盤，讓卡友從購物、回饋到好禮一次滿載而歸。