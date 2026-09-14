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遠東Garden City 9月16日正式開幕 試營運優於預期帶動客群年輕化

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東Garden City商場9月16日正式開幕。圖／遠東Garden City提供
遠東Garden City商場9月16日正式開幕。圖／遠東Garden City提供

位於台北大巨蛋的「遠東Garden City」商場，自8月22日啟動試營運歷經24天，將於9月16日迎來全區正式開幕。3萬坪的商場提供全客層購物機能，並捨棄坪效思維全區打造逾十個大型景觀空間，還有全台最大餐飲陣容，帶來新型態的體驗型商場，試營運以來成為民眾踴躍進場逛街的新地標。業者指出，試營運期間整體營運表現較原先預期好兩成。迎接正式開幕，APP會員搶先獲得1,500元購物折價券，各業種再享滿千送百、最高回饋14%等諸多優惠。

一站集結捷運交通優勢、運動賽事、娛樂、藝文文創及串聯周邊商圈的遠東Garden City，構成「一日生活圈一站滿足」，也是遠東SOGO實現「實體零售5.0」的核心據點。全區啟動後，遠東SOGO董事長黃晴雯指出，「這裡客群結構明顯年輕化，年輕客層成為新的消費動能，也為SOGO帶來不同的客群結構，過去SOGO主顧客約落在35至55歲，而Garden City則帶進20～40歲新客群、占比達37.5%」。

遠東Garden City正式開幕同時象徵台北東區商圈完成關鍵拼圖，黃晴雯強調，「大巨蛋遠東Garden City剛好位於東區、信義區這兩個商圈的中間，我們不應該將其看作『三足鼎立』的對立競爭，而是要把忠孝與信義兩大商圈緊密串聯起來，變成台北市一條堅強無比的『零售廊帶』，帶動周邊店家、消費者以及整個台北市零售經濟的振興，全面共好共贏。」

對國內消費者與國外旅客來說，現在台北指標商圈的逛街地圖可以從忠孝東路商圈起步逛起，一路方便順暢延伸到大巨蛋與信義商圈，串成新的城市生活軸線。遠東Garden City的誕生，不只是新增一座大型商場，而是重塑東區與信義區商業零售與城市社交的關鍵定錨。

迎接9月16日正式開幕，遠東SOGO APP會員可搶先獲得1,500元購物折價券，新下載APP成為會員再加碼送100元；即日起至10月4日期間各業種帶來滿千送百特別回饋，最高回饋達14%。

遠東Garden City B2田頭茶舖糰子＋抹茶原價300元，特價260元。圖／遠東Garden City提供
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INSTA360 X6 21,700元/台，9月16日開幕當天限定1元起標活動。圖／遠東Garden City提供
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10月1日新品登場，MaxMara首支香氛，買MaxMara月光之境淡香精100ml（正貨）贈月光之境淡香精10ml＋月光之境身體乳50ml＋品牌質感袋，價值8,580元，優惠價5,700元，限量30組。圖／遠東Garden City提供
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Iloom DOODLE兒童上下舖床組原價63,080元，特價55,510元，Garden City開幕日獨家加碼買雙層床再送兒童帳篷一件 (價值4,930元) 。圖／遠東Garden City提供
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9月16日限量販售，NEW BALANCE復古解構中性休閒鞋M1906A，售價5,080元各限量20雙（尺寸依現場供應為主）。圖／遠東Garden City提供
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