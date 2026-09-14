中秋連假麗寶樂園18歲以下免費 住房玩樂園搭摩天輪每人不到2500元
中秋連假將到，麗寶樂園9月25日至28日連假期間，18歲以下免費入園，需搭配1位現場購買全票899元，就能免費玩探索世界或馬拉灣二選一；美樂地親子農場也推出親子優惠，成人搭配一位12歲以下孩童入園，只要299元，再送牧草；入住麗寶T11T12 Hotel，4人一泊一食每人最低不到2500元，包括樂園雙日券、天空之夢摩天輪搭乘券。
麗寶樂園9月25日至28日中秋連假期間，18歲以下遊客，搭配1位現場購買全票899元，即可免費暢遊探索世界或馬拉灣二選一 。今年中秋，麗寶樂園渡假區準備LINE FRIENDS明星陪大家過節！9月25日至27日下午3點，莎莉SALLY將現身熊大的麗寶小鎮，和大小朋友見面互動；9月25日中秋節當天下午4點，兔兔CONY也將在福容大飯店大廳登場。
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