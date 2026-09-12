「揮汗有禮」長輩不友善？他轟審核細節不清楚 網看傻：請檢討自己

運動部推出「揮汗有禮」活動，鼓勵民眾透過運動換取獎勵，不過上傳運動紀錄的規定與操作方式，卻引發部分民眾抱怨。一名網友分享，活動每周只能上傳1次運動紀錄，對不熟悉操作的長輩相當不友善，加上相關細節說明不夠清楚，往往要等到上傳失敗後才知道問題所在，卻又沒有重新上傳的機會。

這名網友在社群平台「Threads」表示，揮汗有禮活動完全不給對3C操作不熟悉，對活動上傳細節不熟悉的長輩有重新上傳的機會，截圖上傳的細節根本就沒有說清楚，都是要透過錯誤中得知，直言「如果50元給的這麼彆扭乾脆就不要給！爛透了的活動」。

貼文一出後，不少網友都表示「步驟繁瑣一點也是避免被濫用，好好教一下應該都能體諒」、「如果長輩真的不會，可以請他們截圖後傳給你，你幫忙上傳就好」、「我爸也有抱怨很繁瑣，但我教他一次之後他就會了，加碼券使用也很順利」、「我爸70歲自己都會用，應該不算很難吧」、「我覺得辦得很好，名額有限，如果真的有學習障礙建議不要再參加，把機會留給別人」、「那是額外的激勵，不是應該的，年輕人請多關心長輩、協助長輩，不要孝道外包」。

此外，也有網友回應「截圖細節規則都有說得很清楚吧？沒有仔細看完就急著上傳，那應該是自己的問題」、「現在一人限傳一次都審核不過來了，讓大家可以重複亂傳這活動會辦不下去吧」、「規則很清楚，請檢討自己」、「規則很清楚，也有範例，不看是你的問題」。

事實上，民眾只要完成指定運動任務，就可取得50元加碼券，並可至合作零售通路兌換健康商品，不少人因此跟著加入運動行列。本站曾報導，一名網友分享，近期全家便利商店再推出加碼優惠，搭配義美無加糖豆奶原有折扣，若使用運動幣加碼券兌換，3瓶豆漿最後只需自付3元，換算下來每瓶僅1元。

文章一出後，至今已經破10萬次瀏覽，不少人表示，「我昨天也是換這個，也只付3元，超划算」、「謝謝分享，昨天收到運動回饋劵，折上加折」、「太划算了吧」、「謝分享，已達標今天下班要去換」、「上禮拜也是換義美」。