中華電信公布iPhone 18 Pro系列首賣活動 邀全台果粉線上登記抽優惠

中華電信宣布「iPhone 18 Pro系列新機首賣會」將於9月18日（周五）在台北東區服務中心舉辦，今年新機首賣活動邀請全台果粉線上登記抽優惠，於活動時間登入指定網址完成「線上登記雙重抽」、「台北首賣會現場加碼抽」（擇一）線上登記，就有機會獲得iPhone 18新機3,600元購物金（含2,000元購機折價及Hami Point 1,600點，共360名）、Hami Point 18,000點（共16名）及最大獎iPhone 18 Pro Max 1TB（共2名）；登記參與「台北首賣會現場加碼抽」並抽中的果粉，當天完成報到還可參加現場加碼抽驚喜好禮，等於擁有最多三重中獎機會。

「中華電信iPhone 18 Pro系列新機首賣會」線上登記活動，將於9月14日（周一）上午10點至下午2點開放登記，活動截止後抽出iPhone 18新機3,600元購物金「線上登記雙重抽」280名中獎者及「台北首賣會現場加碼抽」80名中獎者；Hami Point 18,000點及最大獎iPhone 18 Pro Max 1TB則將於9月18日台北首賣會現場抽出，凡參與線上登記活動者皆有機會再獲獎，中華電信另以簡訊及客服通知後續領獎事宜。

上述中獎者須於11月30日前至中華電信門市購買iPhone 18 Pro系列或iPhone Duo新機任一款，無論新申辦、攜碼或續約精采5G購機資費方案任一租期，即可兌換iPhone 18新機3,600元購物金；另抽中Hami Point 18,000點及iPhone 18 Pro Max 1TB等好禮者，11月底前完成上述申辦條件後將由專人聯繫領獎。

iPhone 18 Pro系列新機搭載台積電A20 Pro晶片，全新4,800萬像素融合主相機首度加入可變光圈，電池續航力與效能亦大幅躍升，提供黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色等4款色彩。此外，Apple首款摺疊新機iPhone Duo螢幕展開擁有iPhone史上最大螢幕，闔起後輕鬆放入口袋，搭載A20 Pro晶片，具備專業級效能、先進相機系統及全天電池續航力，摺疊設計更帶來多元全新拍攝方式，提供星光白色及夜空色。

中華電信將於9月18日上午8點起於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4；iPhone Duo摺疊新機亦將於10月23日上午8點起開賣。

●附註：詳細內容以活動網頁公告為準。