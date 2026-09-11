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中秋逛台東市場、夜市 100元換200元好市券 63萬元優惠開跑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中秋節將至，台東中央市場及3處夜市推出好市券優惠，民眾100元可兌換200元好市券，盼帶動市場、夜市消費買氣。記者尤聰光／攝影
中秋節將至，台東中央市場及3處夜市推出好市券優惠，民眾100元可兌換200元好市券，盼帶動市場、夜市消費買氣。記者尤聰光／攝影

中秋節將至，台東縣政府配合經濟部「花好月圓－團圓好市券」及「歡慶十月－精彩好市券」活動，中央市場及台東市、池上、關山3處夜市入選，共獲63萬元補助，推出「100元換200元好市券」優惠，盼吸引民眾逛市場、夜市，帶動節慶消費買氣。

縣府表示，「花好月圓－團圓好市券」活動期間，民眾只要攜帶環保購物袋、環保杯或其他環保用品，到中央市場活動服務台，經工作人員確認後，即可用100元現金兌換面額200元的「團圓好市券」1份，每人每次限兌1份，數量有限、換完為止。

中央市場兌換時間為上午10時30分，日期包括9月12日、19日、25日及10月3日，服務台設於樺興蛋行（地棟3號）旁，民眾可由正氣路「早點大王」對面巷子進入，往市場管理處樓梯入口方向前往。

此外，10月也推出「歡慶十月－精彩好市券」，台東市觀光夜市、池上夜市及關山夜市均可兌換。活動日期為10月10日、17日、24日及31日，每場於下午6時在夜市入口服務台辦理，民眾同樣可用100元兌換200元好市券，數量有限，送完為止。

除了好市券優惠，中央市場另推出「好市袋著走」活動，活動期間單筆消費滿500元，即有機會獲得台灣味十足的茄芷袋1個，各場數量有限，送完為止。

縣府財政及經濟發展處表示，本次活動將環保行動與消費優惠結合，鼓勵民眾逛市場、吃美食的同時，自備購物袋、環保杯等用品，減少一次性用品使用，也讓節慶消費轉化為在地市場及夜市的實際商機。

縣府也提醒，相關好市券及贈品數量有限，民眾可依各場次時間前往兌換，把握中秋及10月節慶消費優惠。

台東 中秋 夜市

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