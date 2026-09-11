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台糖搶中秋商機 圓山花博周末快閃推買ㄧ送ㄧ

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
台糖公司於本週末在台北圓山花博入口廣場舉辦「台糖好食光」快閃市集。台糖提供
台糖公司於本週末在台北圓山花博入口廣場舉辦「台糖好食光」快閃市集。台糖提供

中秋節慶將至，食品、伴手禮等民生消費需求逐步升溫。台糖11日表示，本周末9月12、13日將在台北圓山花博入口廣場舉辦「台糖好食光」快閃市集，集結咖啡、肉品、精釀啤酒及輕食等商品，並推出買ㄧ送ㄧ、滿額贈禮及幸運輪盤抽獎等優惠，搶攻中秋採買商機。

台糖表示，近期食用油事件再度引發市場對食品安全的關注，適逢中秋消費旺季，希望藉由市集擴大推廣旗下商品，從日常飲食、聚會餐食到節慶送禮，提供民眾更多選擇。

此次市集以「安心、美味、幸福」為主軸，規劃「慢活咖啡館」、「微醺香腸屋」及「活力輕食吧」三大主題展區。

其中，「慢活咖啡館」主打台糖瓜地馬拉咖啡，採用瓜地馬拉安提瓜產區咖啡豆，現場並搭配「肉酥起司捲」、「咖啡杏仁捲」等小點，兩項商品推出買ㄧ送ㄧ優惠。

「微醺香腸屋」則推出現烤「安心豚高粱酒香腸」，並搭配「台糖X金色三麥琥珀蜜釀」精釀啤酒，鎖定中秋烤肉及聚會需求。至於「活力輕食吧」，則展售健康醋飲及多款穀物沖調飲品，沖泡即食的「享喫飯」也推出買ㄧ送ㄧ優惠。

除了商品促銷，台糖也祭出滿額活動。現場單筆消費滿399元，即可參加幸運輪盤抽獎；滿2,000元贈送經典茄芷袋，並可享五次抽獎機會；滿3,000元則贈送限定復古糖袋一卡通，最多可有八次抽獎機會。

台糖提醒，滿額贈禮須按讚並分享臉書「台糖粉絲團」好食光活動貼文，相關贈品數量有限，送完為止。

台糖表示，希望透過快閃市集讓消費者在中秋節前一次選購咖啡、肉品、酒類及輕食等商品，也藉由實體展售增加民眾對旗下食品及生活商品的認識。

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】

台糖 快閃 花博

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