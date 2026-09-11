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高鐵響應國旅補助 合作飯店訂房加購指定車次55折起

中央社／ 台北11日電

響應觀光署國旅補助，台灣高鐵今天宣布，設置飯店聯票國旅補助開跑專區，並推「指定車次優惠自由選」專案，即日起至12月31日，旅客於合作飯店官網訂房，加購指定車次享55折起。

交通部觀光署國旅補助在9月1日起陸續上路，台灣高鐵發布新聞稿指出，為響應「國旅補助」活動，特別設置飯店聯票「國旅補助開跑」活動專區，並集結全台適用觀光署國旅補助的合作飯店，讓旅客快速選擇優質住宿，再享加購高鐵車票優惠，而飯店也另有加碼好禮。

台灣高鐵舉例，台北凱達大飯店精緻客房每晚新台幣2500元起，透過官網預訂連住兩晚，並使用國旅補助，即贈1張限量500元消費抵用券。

此外，高鐵飯店聯票還推出「指定車次優惠自由選」專案，台灣高鐵表示，即日起至12月31日止，旅客在專案合作飯店官網訂房，加購高鐵指定離峰車次即可享55折起優惠，搭配適用國旅補助的合作飯店，可享受雙重優惠。

台灣高鐵表示，台北君品酒店平日入住雅緻雙人房含早餐5632元起，出示指定車次高鐵票還可獲贈小禮包；台南晶英酒店平日入住海東家庭客房每晚3999元起，出示指定車次高鐵票，即享晶英貴賓廊HappyHours買一送一。

高鐵 國旅補助 訂房

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