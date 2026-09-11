快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋烤肉先看姓名！有「安格斯」任一字 王品原燒免費送一盤牛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品嚴選「海陸饕客滿貫燒肉組」包含多達10款精選海陸食材，全套重達2.7公斤，可讓7人共享，只要1,999元。王品／提供
王品嚴選「海陸饕客滿貫燒肉組」包含多達10款精選海陸食材，全套重達2.7公斤，可讓7人共享，只要1,999元。王品／提供

中秋烤肉商機開打，王品（2727）集團旗下「原燒 日式燒肉」推出全新煙燻安格斯牛排套餐，雙人套餐2,098元起，並祭出姓名優惠，即日起至9月30日，姓名中含「安」、「格」、「斯」任一字同音，內用消費1客多人套餐，即贈日本F1國產牛盛合1份；零售品牌「王品嚴選」也同步推出宅配燒肉組，搶攻居家烤肉需求。

9月底迎來中秋、教師節4天連假，燒肉聚餐需求升溫。原燒新推出的煙燻安格斯牛排套餐，提供雙人、三人套餐選擇，三款安格斯牛燒肉合計重量超過10盎司，其中煙燻安格斯牛排厚達1.5公分，以蘋果木煙燻增添香氣，並搭配醬油慕斯，由服務人員桌邊代烤，套餐另搭配新品酒香提拉米蘇。

原燒也搭上姓名優惠熱潮，即日起至9月底，只要姓名中有「安」、「格」、「斯」任一字同音，內用消費1客多人套餐，即可獲贈日本F1國產牛盛合1份。

除了餐廳聚餐，王品也瞄準中秋居家烤肉市場。旗下零售品牌王品嚴選推出「海陸饕客滿貫燒肉組」，集結牛、豬、雞及海鮮等10款食材，包括美國嫩肩里肌原塊牛排、嫩肩骰子牛、梅花豬、豬五花、照燒雞腿丁，以及甜白蝦、魷魚等，全套重量達2.7公斤，建議7人共享，售價1,999元，於王品瘋美食購物網及momo購物網販售並提供免運。

針對人數較少的家庭，王品嚴選另推出「美澳和牛極享燒肉組」，包含美澳和牛、板腱牛、骰子牛、里肌原塊牛排及牛五花肉捲等，總重1.1公斤，售價1,299元，約可供3人享用，即日起於王品瘋美食購物網及全家便利商店販售。

王品 免費 燒肉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

姓名有「王」或「玉」海鮮盤免費吃！王品牛排給你「國王級款待」

可口可樂中秋烤肉祭開跑！9月25日至26日免費揪6人開烤

全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

許光漢也吃過！韓國人氣燒肉「囕盈豚」登台 招牌料理、排隊方式曝光

相關新聞

今起至9月底秋高氣爽 賈新興：杜鵑颱風最快下周一生成

下周可能有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，關島一帶的熱帶擾動，下周一至下周二是關鍵醞釀期，有發展為杜鵑颱風的機率。長程降雨模式出現重大轉折，9月底前全台偏乾少雨，但10月上中旬台中以北將迎來降雨轉多的趨勢。

東北風水氣增 吳德榮：桃園以北及東半部有雨 周末熱帶擾動醞釀

今天東北風的水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，桃園以北及東半部有局部短暫雨，背風面仍晴朗穩定，山區午後有局部降雨。中南部白天偏熱，各地早晚略偏涼，北部21至30度、中部21至34度、南部23至35度、東部21至32度。

故宮貼紙「無用廢物」太嗆 集結清宮奏摺毒舌帝王真跡 網讚實用瘋搶

故宮文創商品大受歡迎，最新推出的「皇上EMO-透明貼紙」，集結清宮奏摺中最赤裸、最毒舌的帝王真跡，包括「無恥無能之廢物」、「觀汝似有瘋症」、「無用廢物」等皇上EMO硃批，在Threads爆紅。網友表示，「好實用」、「嘉慶皇帝真的很派」、「我也有買，愛死，怎麼可能不買」。

AirPods 5升級登場！主動式降噪加強50% 全系列支援「即時翻譯」功能

針對喜歡開放式耳機的配戴感，又想要擁有主動式降噪功能的使用者，Apple在秋季發表會推出了全新AirPods 5，除了帶來更強大的「主動式降噪」功能，搭配重新打造的音質、即時翻譯與更完整的耐用性，以更實惠的價格帶來升級的聆聽體驗。

Apple首款摺疊機iPhone Duo來了！新Apple Watch、AirPods 5同步登場

全球果粉等待多年的時刻終於到來！Apple於秋季新品發表會正式推出首款可摺疊的iPhone Duo，宣告正式邁向摺疊新時代。這款被視為繼初代iPhone後最具顛覆性的革命性新品，展開後擁有7.6吋大螢幕，搭載最新A20 Pro晶片並支援Apple Pencil，台灣建議售價自74,900元起跳，成為史上最貴iPhone。

愈抓愈多！苗栗防治綠鬣蜥族群擴散 一波移除80隻

苗栗縣政府持續辦理綠鬣蜥調查監測及移除工作，針對使用陷阱不易移除的個體，於7、8日晚間，會同農業部林業及自然保育署新竹分署委託的獵人團隊，前往頭份地區綠鬣蜥的活動及繁殖熱點，以槍枝方式作業，共移除80隻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。