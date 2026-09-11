中秋烤肉先看姓名！有「安格斯」任一字 王品原燒免費送一盤牛

中秋烤肉商機開打，王品（2727）集團旗下「原燒 日式燒肉」推出全新煙燻安格斯牛排套餐，雙人套餐2,098元起，並祭出姓名優惠，即日起至9月30日，姓名中含「安」、「格」、「斯」任一字同音，內用消費1客多人套餐，即贈日本F1國產牛盛合1份；零售品牌「王品嚴選」也同步推出宅配燒肉組，搶攻居家烤肉需求。

9月底迎來中秋、教師節4天連假，燒肉聚餐需求升溫。原燒新推出的煙燻安格斯牛排套餐，提供雙人、三人套餐選擇，三款安格斯牛燒肉合計重量超過10盎司，其中煙燻安格斯牛排厚達1.5公分，以蘋果木煙燻增添香氣，並搭配醬油慕斯，由服務人員桌邊代烤，套餐另搭配新品酒香提拉米蘇。

原燒也搭上姓名優惠熱潮，即日起至9月底，只要姓名中有「安」、「格」、「斯」任一字同音，內用消費1客多人套餐，即可獲贈日本F1國產牛盛合1份。

除了餐廳聚餐，王品也瞄準中秋居家烤肉市場。旗下零售品牌王品嚴選推出「海陸饕客滿貫燒肉組」，集結牛、豬、雞及海鮮等10款食材，包括美國嫩肩里肌原塊牛排、嫩肩骰子牛、梅花豬、豬五花、照燒雞腿丁，以及甜白蝦、魷魚等，全套重量達2.7公斤，建議7人共享，售價1,999元，於王品瘋美食購物網及momo購物網販售並提供免運。

針對人數較少的家庭，王品嚴選另推出「美澳和牛極享燒肉組」，包含美澳和牛、板腱牛、骰子牛、里肌原塊牛排及牛五花肉捲等，總重1.1公斤，售價1,299元，約可供3人享用，即日起於王品瘋美食購物網及全家便利商店販售。