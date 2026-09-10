iPhone 18 pro開賣！國泰世華銀攜手電商、Apple通路 最高13.3%回饋

迎接新一代iPhone登場，國泰世華銀行搶攻果粉換機商機，特別攜手PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Coupang酷澎(台灣)以及Apple直營門市、Apple Store線上商店推出iPhone新機刷卡優惠，完整涵蓋線上、線下主要購機通路，提供果粉更多元的購機優惠選擇。國泰世華卡友於活動期間至指定通路刷CUBE信用卡購買新機，最高可享13.3%回饋；搭配小樹點(信用卡)消費折抵，再享點數最高折抵刷卡金額之30%，提供卡友彈性的購機支付選擇。

國泰世華觀察，iPhone新機上市是2026下半年3C消費的重要檔期，隨著高階手機單價提升，消費者除了關注新機規格與功能外，購機通路、信用卡回饋及分期付款彈性，也成為換機決策的重要考量。看準果粉換機需求，國泰世華此次鎖定四大主流電商及Apple官方通路，依卡友不同消費需求提供滿額回饋、分期及通路專屬優惠，從線上電商延伸至實體門市，搶攻下半年3C消費商機。

自9月11日至9月17日活動期間，國泰世華卡友於PChome 24h購物單筆刷卡滿6萬元並完成登錄，享4000點小樹點(信用卡)及2000 P幣，回饋價值最高達6000元、相當於回饋10%；若使用CUBE信用卡一次付清並切換「玩數位」權益，再享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋，以單筆刷卡6萬元計算回饋價值最高達7980元，相當於13.3%回饋。

momo購物網及蝦皮購物本次亦同步祭出新機加碼優惠，活動期間單筆刷卡滿額並完成登錄，可享通路加碼回饋；刷CUBE信用卡一次付清並切換「玩數位」權益，再享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋，momo購物網最高享11.6%、蝦皮購物最高享13.3%回饋，卡友可依不同電商平台優惠靈活選擇購機通路；而Coupang酷澎(台灣)則於9月11日至9月30日推出國泰世華卡友獨家現折優惠，單筆結帳金額符合指定條件可先享2500元現折，折抵後單筆分期刷卡滿4萬元並完成登錄，再回饋2500點小樹點(信用卡)，總回饋價值最高達5000元，滿足卡友不同的付款需求。

偏好Apple官方通路消費的果粉同樣享購機刷卡優惠，9月1日至12月31日於Apple 台北 101、Apple 信義 A13 直營店及 Apple Store 線上商店刷卡分期（6、12期）消費滿額並完成活動登錄，最高回饋4000元刷卡金，從線上電商到Apple官方通路，都能依自身付款需求選擇適合的購機優惠。

國泰世華銀行表示，iPhone新機上市也正式揭開第四季消費旺季序幕，後續百貨週年慶、國泰世華CUBE信用卡相關快閃活動，以及雙11、雙12電商檔期將接續登場。此次透過四大電商與Apple官方通路的完整布局，提供卡友更多元的購機與支付選擇，未來亦將持續深化數位消費及3C場景經營，透過跨平台合作與期間限定加碼，提升卡友消費體驗，進一步強化CUBE信用卡於數位消費場景的此用黏著度。