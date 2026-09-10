快訊

高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

高金素梅案核心張俊傑涉收陸資金在台發展組織 2國會助理羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 18 pro開賣！國泰世華銀攜手電商、Apple通路 最高13.3%回饋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行搶攻果粉換機商機，特別攜手PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Coupang酷澎(台灣)以及Apple直營門市、Apple Store線上商店推出iPhone新機刷卡優惠，完整涵蓋線上、線下主要購機通路，提供果粉更多元的購機優惠選擇。圖／擷自蘋果官網
國泰世華銀行搶攻果粉換機商機，特別攜手PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Coupang酷澎(台灣)以及Apple直營門市、Apple Store線上商店推出iPhone新機刷卡優惠，完整涵蓋線上、線下主要購機通路，提供果粉更多元的購機優惠選擇。圖／擷自蘋果官網

迎接新一代iPhone登場，國泰世華銀行搶攻果粉換機商機，特別攜手PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Coupang酷澎(台灣)以及Apple直營門市、Apple Store線上商店推出iPhone新機刷卡優惠，完整涵蓋線上、線下主要購機通路，提供果粉更多元的購機優惠選擇。國泰世華卡友於活動期間至指定通路刷CUBE信用卡購買新機，最高可享13.3%回饋；搭配小樹點(信用卡)消費折抵，再享點數最高折抵刷卡金額之30%，提供卡友彈性的購機支付選擇。

國泰世華觀察，iPhone新機上市是2026下半年3C消費的重要檔期，隨著高階手機單價提升，消費者除了關注新機規格與功能外，購機通路、信用卡回饋及分期付款彈性，也成為換機決策的重要考量。看準果粉換機需求，國泰世華此次鎖定四大主流電商及Apple官方通路，依卡友不同消費需求提供滿額回饋、分期及通路專屬優惠，從線上電商延伸至實體門市，搶攻下半年3C消費商機。

自9月11日至9月17日活動期間，國泰世華卡友於PChome 24h購物單筆刷卡滿6萬元並完成登錄，享4000點小樹點(信用卡)及2000 P幣，回饋價值最高達6000元、相當於回饋10%；若使用CUBE信用卡一次付清並切換「玩數位」權益，再享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋，以單筆刷卡6萬元計算回饋價值最高達7980元，相當於13.3%回饋。

momo購物網及蝦皮購物本次亦同步祭出新機加碼優惠，活動期間單筆刷卡滿額並完成登錄，可享通路加碼回饋；刷CUBE信用卡一次付清並切換「玩數位」權益，再享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋，momo購物網最高享11.6%、蝦皮購物最高享13.3%回饋，卡友可依不同電商平台優惠靈活選擇購機通路；而Coupang酷澎(台灣)則於9月11日至9月30日推出國泰世華卡友獨家現折優惠，單筆結帳金額符合指定條件可先享2500元現折，折抵後單筆分期刷卡滿4萬元並完成登錄，再回饋2500點小樹點(信用卡)，總回饋價值最高達5000元，滿足卡友不同的付款需求。

偏好Apple官方通路消費的果粉同樣享購機刷卡優惠，9月1日至12月31日於Apple 台北 101、Apple 信義 A13 直營店及 Apple Store 線上商店刷卡分期（6、12期）消費滿額並完成活動登錄，最高回饋4000元刷卡金，從線上電商到Apple官方通路，都能依自身付款需求選擇適合的購機優惠。

國泰世華銀行表示，iPhone新機上市也正式揭開第四季消費旺季序幕，後續百貨週年慶、國泰世華CUBE信用卡相關快閃活動，以及雙11、雙12電商檔期將接續登場。此次透過四大電商與Apple官方通路的完整布局，提供卡友更多元的購機與支付選擇，未來亦將持續深化數位消費及3C場景經營，透過跨平台合作與期間限定加碼，提升卡友消費體驗，進一步強化CUBE信用卡於數位消費場景的此用黏著度。

Apple 國泰世華 電商 信用卡 Apple Store iPhone 18 Pro

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone新機預購即將開跑 北富銀祭最高9300元回饋

iPhone Duo、18 Pro系列亮相！電信三雄限量預約、預購資訊一次看

國泰世華銀行攜手台北101 打造高資產客戶金融新體驗

遠傳周六晚上開放iPhone 18預購 新機人氣票選抽 AirPods 5

相關新聞

老公真的在加班？她偷開筆電查Google時間軸 定位停在「這地方」瞬間傻眼

這天我整場錄影都心神不寧，主題正好是聊外遇，其中有人提到，男人出軌往往透露各式各樣的端倪，好比加班時間變長、出差變多、開始注意外貌……等等，比照老公這幾個月的行徑，許多細節也不謀而合，再加上那條女用手鍊和誤傳的訊息，我似乎再也無法睜隻眼閉隻眼。

iPhone Duo、18 Pro系列亮相！電信三雄限量預約、預購資訊一次看

備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相，電信三雄公布限量預約資訊，想要搶先體驗新機的果粉別錯過。

1句「在嗎」就動搖？最容易和前任糾纏不清5星座 巨蟹太念舊、天蠍嘴硬心軟

感情結束後，有人能果斷往前走，也有人明明嘴上說著已經放下，心裡卻還是忍不住想起前任，甚至因為一句關心、一次示好，就再度陷入拉扯。根據「搜狐網」報導，從星座性格來看，有5個星座特別念舊、重感情，也更容易在分手後和前任藕斷絲連。

蓋馬桶蓋沒用？病原體氣溶膠飄20秒擋不住 專家教正確做法

沖馬桶竟可能讓病原體噴進「呼吸帶」！澳洲最新研究發現，馬桶沖水時產生的擾流，會將水中或馬桶內的微生物帶入空氣，形成細小氣溶膠，部分甚至可到達成人呼吸高度，並在空氣中懸浮至少20秒。更值得注意的是，即使蓋上馬桶蓋，也無法完全阻止氣溶膠逸散。

9月感情運最旺三星座！天秤魅力四射、他每天都像演偶像劇

街上到處都在強迫推銷雙人套餐，看著別人成雙成對到處放閃，心裡難免酸溜溜的，好想趕快找個人一起吃頓好料。偏偏有幾種性格的人，平時看起來沒什麼動靜，一到這種粉紅泡泡滿天飛的節日，馬上爆發出超強的吸引力。他們超會看場合發揮，三兩下就把曖昧對象的心給收服。想知道誰能在這個浪漫夏夜順利終結孤單嗎？趕快來看看這份名單！

2萬1700人一起下水怎麼管？日月潭泳渡首度「一人雙晶片」拚安全

2萬1700人同時下水，怎麼確保每個人都能安全上岸？第44屆日月潭國際萬人泳渡20日登場，今年首度啟用「實名制雙晶片」，每名泳士手腕、魚雷浮標各戴1枚晶片，起終點設4道感應門並搭配影像紀錄，讓2萬多人參與的超大型水域活動，安全管理再升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。