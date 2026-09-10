星巴克爽喝到11月！這8款「星沁爽」特大杯單一優惠價99元

星巴克爽喝到11月！星巴克宣布推出「星沁爽」期間限定優惠，即日起至11月3日，以下8款指定品項「星沁爽」，提供特大杯優惠單一價99元。

此次納入優惠的品項，包括「草莓巴西莓風味檸檬星沁爽」、「草莓巴西莓風味椰奶星沁爽」、「草莓巴西莓風味冰雪星沁爽」、「芒果火龍果檸檬星沁爽」、「芒果火龍果椰奶星沁爽」、「芒果火龍果冰雪星沁爽」、「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」、「蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽」共8款。

以特大杯售價為135元的「芒果火龍果椰奶星沁爽」為例，優惠後一杯99元現省36元，形同直接打73.3折，相當具吸引力。若是以特大杯售價為145元的「芒果火龍果冰雪星沁爽」來對照，優惠後一杯99元馬上省下46元，更是大約直接打了68折，優惠幅度不小。

優惠品項依各門市現貨為準。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。此外，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。