iPhone新機預購即將開跑 北富銀祭最高9300元回饋

蘋果（Apple）今日凌晨舉辦2026秋季發表會，新一代iPhone 18 Pro系列及首款摺疊機iPhone Duo等新品正式亮相，掀起市場關注與換機熱潮。迎接新機上市，台北富邦銀行推出多項購機優惠，持momo卡於momo購物網購買新機，分期最高可享9300元回饋，一次付清最高可享8300元回饋。

此外，momo卡將升級權益，自10月起結帳帳單中(舉例：10/2帳單結帳日，包含9/3~10/2之入帳消費)，momo購物網店內3%回饋上限由每期帳單1,000 momo幣提高至2,000 momo幣，無論換機或添購Apple周邊產品，都能享受豐富回饋。

9月1日至9月30日期間，持momo卡於momo購物網消費，單筆分期滿25,000元並完成登錄，可獲1,800元刷卡金回饋；活動期間全站累積消費滿6萬元，再享5,000元刷卡金回饋。若參與9月11日至9月30日iPhone預購活動，單筆分期滿6萬元且完成登錄，還可加碼獲得1,200元刷卡金回饋，多項優惠可合併適用，回饋再升級。

同時，momo卡還推出「店外滿額、店內加碼」優惠，當月店外一般消費累積滿5,000元並完成登錄，即可享momo購物網店內最高6%回饋，其中包含原有3% momo幣回饋及額外3%刷卡金回饋，加碼回饋上限300元。另外，新戶申辦momo卡還可以獲得1000mo幣的新戶大禮包。

若以iPhone 18 Pro Max 1TB售價71,900元試算，新戶於momo購物網購買新機並搭配指定活動，分期付款最高可獲得9,300元回饋，一次付清最高可享8,300元回饋，讓果粉輕鬆換機無負擔。

除momo購物網外，北富銀也同步祭出多項3C購機優惠。即日起至11月30日，持Open Possible聯名卡於全台myfone直營門市及網路門市單筆消費滿1萬元並完成登錄，最高可享700元回饋金。

若為富邦信用卡卡友，於Apple Store、Studio A、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等指定電信及通訊通路購買新機，單筆分期6期以上滿8萬元且完成登錄，最高可享3,000元刷卡金回饋，提供民眾多元的購機選擇。