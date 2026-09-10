快訊

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

國造磐龍反艦飛彈增產卻堆庫房 部隊缺兵「有彈無人」

人口探底／台灣邁向「無子島」…育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

聽新聞
0:00 / 0:00

十大觀光亮點…北投漫遊套票9月15日開賣 指定平台限量600套優惠價299

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀光傳播局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯，套票於9月15日正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。圖／台北市觀光傳播局提供
北市觀光傳播局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯，套票於9月15日正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。圖／台北市觀光傳播局提供

天氣漸涼，北市觀光傳播局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯，套票於9月15日正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。

觀傳局表示，北投擁有豐富的溫泉資源與人文歷史，「北投溫泉」更榮獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」，此次推出「北投漫遊」套票，將各個景點與體驗整合，旅客只要購買一張電子套票，即可依照自己的步調安排旅程，輕鬆感受北投不同面貌。

「北投漫遊」套票內容包含「北投文物館門票」、「新北投車站驛站小賣店100元現金抵用券」及「少帥禪園足湯體驗」。旅客可從捷運新北投站出發，首先走訪充滿懷舊氛圍的新北投車站，並於站內的驛站小賣店使用100元抵用券選購喜愛商品；接著前往北投文物館，欣賞日式古蹟建築、認識北投人文歷史；最後來到少帥禪園，以溫泉足湯體驗放鬆身心。

套票原價460元，9月15日開賣同步推出限量優惠，Klook、KKday等指定旅遊平台預計推出限量600套65折優惠，優惠價299元；「北北基好玩卡」官網則推出限量500套7折優惠，優惠價320元。透過官網購買的旅客，還可憑商品QR code至捷運新北投站旅遊服務中心，兌換「北投溫泉悠遊卡」1張（限量500張），為旅程留下特色紀念。

觀傳局表示，除了推出全新「北投漫遊」套票，北投秋季旅遊優惠再加碼！即日起至115年11月30日止，凡入住北投合法旅宿，並蒐集北市吉祥物熊讚、北投特色溫泉、竹子湖繡球花及小9公車等4款紀念章，完成指定2項任務，即可至「北投說9就走」活動官網登錄抽日本不限航點雙人來回機票，另有AirPods 4主動式降噪耳機、北投知名旅宿住宿券及泡湯券等，總價值逾10萬元好禮；如集滿4款紀念章，還可加碼兌換合作店家抵用券。

「北投說9就走」同步推出「輕旅一日遊」、「泡湯一日遊」、「療浴二日遊」及「花香二日遊」4款特色套票，結合交通、住宿及泡湯等體驗，並享指定合作店家優惠，其中「療浴二日遊」套票，可享北投合作旅宿500元折抵，並推出買二送一限量優惠至11月30日。民眾可至雄獅旅遊官網、ibon售票系統，以及雄獅旅遊台北車站、板橋車站門市選購，套票使用期限至115年12月11日。

觀傳局指出，透過「北投漫遊」與「北投說9就走」等多元遊程及優惠套票，串聯北投文化場館、溫泉體驗、特色商圈及旅宿資源，讓旅客可依照旅遊天數及喜好，彈性安排一日或二日遊程，深入感受北投不同面貌，同時帶動街區人流與在地觀光消費。相關套票內容、優惠及使用方式，請至「北北基好玩卡」官方網站查詢（連結）。 

北市觀光傳播局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯，套票於9月15日正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。圖／台北市觀光傳播局提供
北市觀光傳播局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯，套票於9月15日正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。圖／台北市觀光傳播局提供

北投 漫遊 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅補助開跑！0元住2晚、660元起超殺價 晶華送4千、福容萬元一次看

北投「限時專送機車」一通電話載人、代買便當陪伴一代居民

vivo信義A13體驗店即將開幕！9/10推出限量100組「千元驚喜福袋」

你是幸運兒嗎？國旅補助共268萬人登錄 1.2萬生日券抽獎名單出爐

相關新聞

iPhone Duo現場實機體驗！開闔手感、摺痕、4種使用型態一次看

等待多年的果粉終於盼到了！Apple在秋季發表會正式端出首款摺疊螢幕iPhone Duo。這款被視為Apple繼初代iPhone後最具革命性的產品，不僅重新定義智慧型手機的型態，更將頂級工藝與軟硬體整合推向全新高度。

非常強聖嬰影響全面展開 賈新興：高溫少雨機率高、下周關注颱風發展

「非常強聖嬰影響全面展開」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，9月至11月高溫機率高，9月至10月以偏少雨為主。同時低緯度洋面動能充沛，南海熱帶性低氣壓與關島颱風的生成時程也陸續明朗化。

聖嬰秋末至冬季將達高峰 專家直指關鍵4大環境特徵

「聖嬰，今年秋末至冬季將會達到高峰」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，截至2026年9月初，2026年聖嬰（El Niño）正在快速增強，而真正值得關注的是，今年秋末至冬季將會達到高峰。預測2026年10至12月將進入非常強的階段，Niño 3.4／RONI可能達到+2.5度以上的歷史極強等級。

桃園以北今零星雨 吳德榮：明天東北風水氣增 周末熱帶擾動醞釀

今天東北風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣不多，迎風面多雲時晴，背風面晴時多雲，桃園以北及東北部偶有零星降雨的機率，部分山區亦有局部短暫降雨的機率。白天仍偏熱，早晚微涼，北部21至31度、中部21至34度、南部21至34度、東部20至32度。

東北季風南接力這時雨最大 下周恐雙颱生成 專家指它將朝台日海域前進

東北季風南下影響，今天清晨平地最低溫在新竹關西19.4度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於風力增大，輻射冷卻效果沒有前兩天好，清晨溫度比前兩天上升。

今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

農曆7月倒數計時，今天是農曆7月29日，也是今年鬼月最後一天。命理師楊登嵙表示，民俗上晚間11時是「關鬼門」時刻，象徵好兄弟結束整整一個月的陽間「暑假」，準時收假返回冥府，提醒祭拜時，供品、金紙準備原則，特別警告「留」、「不要走」等字眼，千萬別說出口，以免好兄弟誤會受邀常駐人間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。