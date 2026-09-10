十大觀光亮點…北投漫遊套票9月15日開賣 指定平台限量600套優惠價299

天氣漸涼，北市觀光傳播局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯，套票於9月15日正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。

觀傳局表示，北投擁有豐富的溫泉資源與人文歷史，「北投溫泉」更榮獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」，此次推出「北投漫遊」套票，將各個景點與體驗整合，旅客只要購買一張電子套票，即可依照自己的步調安排旅程，輕鬆感受北投不同面貌。

「北投漫遊」套票內容包含「北投文物館門票」、「新北投車站驛站小賣店100元現金抵用券」及「少帥禪園足湯體驗」。旅客可從捷運新北投站出發，首先走訪充滿懷舊氛圍的新北投車站，並於站內的驛站小賣店使用100元抵用券選購喜愛商品；接著前往北投文物館，欣賞日式古蹟建築、認識北投人文歷史；最後來到少帥禪園，以溫泉足湯體驗放鬆身心。

套票原價460元，9月15日開賣同步推出限量優惠，Klook、KKday等指定旅遊平台預計推出限量600套65折優惠，優惠價299元；「北北基好玩卡」官網則推出限量500套7折優惠，優惠價320元。透過官網購買的旅客，還可憑商品QR code至捷運新北投站旅遊服務中心，兌換「北投溫泉悠遊卡」1張（限量500張），為旅程留下特色紀念。

觀傳局表示，除了推出全新「北投漫遊」套票，北投秋季旅遊優惠再加碼！即日起至115年11月30日止，凡入住北投合法旅宿，並蒐集北市吉祥物熊讚、北投特色溫泉、竹子湖繡球花及小9公車等4款紀念章，完成指定2項任務，即可至「北投說9就走」活動官網登錄抽日本不限航點雙人來回機票，另有AirPods 4主動式降噪耳機、北投知名旅宿住宿券及泡湯券等，總價值逾10萬元好禮；如集滿4款紀念章，還可加碼兌換合作店家抵用券。

「北投說9就走」同步推出「輕旅一日遊」、「泡湯一日遊」、「療浴二日遊」及「花香二日遊」4款特色套票，結合交通、住宿及泡湯等體驗，並享指定合作店家優惠，其中「療浴二日遊」套票，可享北投合作旅宿500元折抵，並推出買二送一限量優惠至11月30日。民眾可至雄獅旅遊官網、ibon售票系統，以及雄獅旅遊台北車站、板橋車站門市選購，套票使用期限至115年12月11日。

觀傳局指出，透過「北投漫遊」與「北投說9就走」等多元遊程及優惠套票，串聯北投文化場館、溫泉體驗、特色商圈及旅宿資源，讓旅客可依照旅遊天數及喜好，彈性安排一日或二日遊程，深入感受北投不同面貌，同時帶動街區人流與在地觀光消費。相關套票內容、優惠及使用方式，請至「北北基好玩卡」官方網站查詢（連結）。