中市天津曬衣節11日封街登場 商圈：不只是服飾出清還是生活節

台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。天津路服飾商圈表示，與以往20多年不同的是，商圈不再只是單純的推出服飾出清，還是舉辦一場融合「日常穿搭、永續手作、毛孩美學與文創尋寶」的周末生活節。

協辦的台中市經發局說，天津路服飾商圈每年舉辦天津曬衣節，非常樂見他們從傳統批發街蛻變為融合多元生活型態的城市地標，並用親民的價格與充滿溫度活動吸引消費者前往，也歡迎大家在這個初秋周末走進街區，享受生活的美好靈感。

商圈主委張聖明說，封街範圍是山西路至梅川西路，這段商圈集結近百家精選店家，每天端出萬件商品，打造「100元、200元超值特賣專區」從男女裝、日韓潮服、中性休閒到工裝配件一應俱全，讓精打細算的上班族、大學生與家庭客，都能毫無負擔地翻找出屬於自己的命定穿搭，享受市集挖寶的純粹快樂。

他說，11 日下午 3 時開幕時舉辦「四兩入千金 200 元限時裝袋挑戰」活動，將精選 1千件質感服飾，挑戰者只需 200 元報名費，在倒數計時內把挑中的衣服塞進指定「4兩超小塑膠袋」，只要裝得下、不撐破，整袋通通免費帶回家，也考驗民眾的捲衣手速與空間收納哲學。

商圈這次結合永續理念與毛孩經濟，11 日下午 4 時推出「衣起寵愛」手作體驗。由專業職人現場引導，將家中的閒置舊衣親手剪裁、縫製成毛孩專屬的時尚領巾。讓丟棄的布料重獲新生，也把對家人的愛轉化為毛小孩身上獨一無二的溫暖配件。

張聖明說，除了服飾挖寶，商圈還特邀人氣「屁貓戲研所」打造「文創×手作市集」，穿插各類手作飾品、工藝選物與風格設計，讓逛街節奏慢下來，隨手捧杯咖啡就能感受悠閒的街區氛圍。

另外，現場加入天津官方 LINE@ 並完成社群互動，即可提前卡位「2027 羊年年貨大街百萬摸彩兌換券」特賣區消費每滿 100 元更可獲得抽獎序號， 13 日閉幕當天將於粉專線上直播抽出液晶電視、電冰箱等生活家電。