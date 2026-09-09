快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

強攻美艦升高衝突！伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

聽新聞
0:00 / 0:00

中市天津曬衣節11日封街登場 商圈：不只是服飾出清還是生活節

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。圖／天津路服飾商圈提供
台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。圖／天津路服飾商圈提供

台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。天津路服飾商圈表示，與以往20多年不同的是，商圈不再只是單純的推出服飾出清，還是舉辦一場融合「日常穿搭、永續手作、毛孩美學與文創尋寶」的周末生活節。

協辦的台中市經發局說，天津路服飾商圈每年舉辦天津曬衣節，非常樂見他們從傳統批發街蛻變為融合多元生活型態的城市地標，並用親民的價格與充滿溫度活動吸引消費者前往，也歡迎大家在這個初秋周末走進街區，享受生活的美好靈感。

商圈主委張聖明說，封街範圍是山西路至梅川西路，這段商圈集結近百家精選店家，每天端出萬件商品，打造「100元、200元超值特賣專區」從男女裝、日韓潮服、中性休閒到工裝配件一應俱全，讓精打細算的上班族、大學生與家庭客，都能毫無負擔地翻找出屬於自己的命定穿搭，享受市集挖寶的純粹快樂。

他說，11 日下午 3 時開幕時舉辦「四兩入千金 200 元限時裝袋挑戰」活動，將精選 1千件質感服飾，挑戰者只需 200 元報名費，在倒數計時內把挑中的衣服塞進指定「4兩超小塑膠袋」，只要裝得下、不撐破，整袋通通免費帶回家，也考驗民眾的捲衣手速與空間收納哲學。

商圈這次結合永續理念與毛孩經濟，11 日下午 4 時推出「衣起寵愛」手作體驗。由專業職人現場引導，將家中的閒置舊衣親手剪裁、縫製成毛孩專屬的時尚領巾。讓丟棄的布料重獲新生，也把對家人的愛轉化為毛小孩身上獨一無二的溫暖配件。

張聖明說，除了服飾挖寶，商圈還特邀人氣「屁貓戲研所」打造「文創×手作市集」，穿插各類手作飾品、工藝選物與風格設計，讓逛街節奏慢下來，隨手捧杯咖啡就能感受悠閒的街區氛圍。

另外，現場加入天津官方 LINE@ 並完成社群互動，即可提前卡位「2027 羊年年貨大街百萬摸彩兌換券」特賣區消費每滿 100 元更可獲得抽獎序號， 13 日閉幕當天將於粉專線上直播抽出液晶電視、電冰箱等生活家電。

台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。圖／天津路服飾商圈提供
台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。圖／天津路服飾商圈提供

台中市 曬衣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

vivo信義A13體驗店即將開幕！9/10推出限量100組「千元驚喜福袋」

戶外寫生高雄起跑 國泰全國兒童繪畫比賽51周年揭開序幕

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

微風25周年慶9/17登場 找來韓團STAYC、蒙奇奇話題助陣 最高回饋18.6%

相關新聞

中市天津曬衣節11日封街登場 商圈：不只是服飾出清還是生活節

台中市「2026天津曬衣節爆袋時尚祭」11 日至 13 日在天津路商圈封街登場。天津路服飾商圈表示，與以往20多年不同的是，商圈不再只是單純的推出服飾出清，還是舉辦一場融合「日常穿搭、永續手作、毛孩美學與文創尋寶」的周末生活節。

9月外送平台優惠 foodpanda「甜蜜蜜」獨家上線 Uber Eats最高折140元

迎接9月開學與中秋檔期，兩大外送平台祭出多元折扣搶客。foodpanda主打韓流名廚料理與生鮮雜貨折抵，Uber Eats則強打指定餐點買1送1及會員專屬優惠，全面搶攻民眾秋季聚會商機。

「揮汗有禮」加碼100萬份！超商豆漿1瓶只要1元 網友狂喊：超划算

運動部推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動任務，就有機會取得50元加碼券，並可至合作零售通路兌換健康商品，讓不少人跟著加入運動行列。近期全家便利商店再推出加碼優惠，搭配義美無加糖豆奶原有折扣，若使用運動幣加碼券兌換，3瓶豆漿最後只需自付3元，換算下來每瓶僅1元，馬上引起網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。