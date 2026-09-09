喜迎台北車站接軌新光三越生態圈 豪撒千萬點數入厝禮送國內外會員

新光三越於7月25日正式接手台北車站商場營運，事業版圖從百貨、Outlet進一步延伸至車站型商場。9月10日起，台北車站正式接軌新光三越會員生態圈，享受skm points點數折抵、skm pay行動支付、各項會員服務。

新光三越目前全台會員數突破450萬人，相當於每5人就有1人是新光三越會員，龐大的會員生態圈，成為新光三越串連不同事業、場域與消費體驗的重要基礎，這次台北車站加入後，讓會員消費版圖再擴大，進一步將會員服務延伸至日常通勤、旅遊、購物、餐飲等多元場景。至於台北車站商場改裝進度，目前改裝案正在台鐵公司審核中。

為了歡迎台北車站商場加入新光三越大家庭，新光三越以「入厝」辦喜事的心意，投入超過千萬skm points點數，9月10日起推出10.5萬份500點好康，作為目前全台450萬會員的「入厝禮」。

新光三越將台北車站「入厝」喜氣擴大全台，針對新會員、既有會員、國際旅客都能拿到「限量」專屬入厝禮。9月10日至9月30日期間，於全台各店首度加入新光三越的新會員，可領取500點skm points；既有會員於台北車站不限金額消費可領取500點；國際旅客持護照於台北車站首度申請遊客貴賓卡也可領取500點。

同時，新光三越同步推出超過百項會員專屬好禮，從餐飲美食、咖啡甜點、美妝保養、生活好物到時尚鞋包，通通可以享受skm points回饋。首度加入點數兌換活動的台北車站，也攜手超過20家餐飲品牌推出點數夯品優惠入手。像是會員在台北車站商場扣500點可兌換本村炸雞腿、台北信義新天地A11扣500點可換108抹茶茶廊的經典宇治抹茶、台中中港店500點可換CAFE!N梅式美式沙士黑咖啡、Venchi Gelato Mini迷你裝、台南新天地扣500點可換LOPIA自家製香草籽布丁。

台北天母店的蕾莉歐超音波香氛水氧機原價5,200元，扣500點可用2,550元購得；桃園站前店伊聖詩一日茶道蜜柑紅茶全效洗髮精600ml＋全效潔膚露600ml原價2,160元，扣500點可用1,530元購得；嘉義垂楊店超市扣500點可兌換日本ST洗衣槽除菌劑550g；台南新天地的CHAMPION Campus老花肩背包藍牛仔原價2,480元，扣500點可用1,686元購得。

9月10日至9月30日期間，國際旅客持護照於台北車站首度申請遊客貴賓卡可領取skm points 500點。圖／新光三越提供

台北車站扣2,490點可兌換大王千金黑糖蕨餅。圖／新光三越提供

台北信義新天地A11扣500點，可兌換可換108抹茶茶廊的經典宇治抹茶。圖／新光三越提供

台中中港店扣500點可換Venchi Gelato Mini迷你裝。圖／新光三越提供