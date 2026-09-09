9月外送平台優惠 foodpanda「甜蜜蜜」獨家上線 Uber Eats最高折140元

迎接9月開學與中秋檔期，兩大外送平台祭出多元折扣搶客。foodpanda主打韓流名廚料理與生鮮雜貨折抵，Uber Eats則強打指定餐點買1送1及會員專屬優惠，全面搶攻民眾秋季聚會商機。

foodpanda看好韓食熱潮，除了預告韓國人氣名廚鄭智善的品牌海外首店「甜蜜蜜」將於9月16日起獨家上線外，整個9月更推出「爽爽送」優惠碼，下訂指定餐廳滿額最高可折抵110元。

針對pandapro訂閱會員，除了享有專屬滿額折扣、輸入優惠碼大苑子水果茶免費兌換外，生鮮雜貨更鎖定中秋採購需求，祭出多項生鮮限定商品9元起銅板價，訂購全聯福利中心、屈臣氏與美廉社等指定通路，輸入優惠碼還能享有最高現折200元的超值折扣。

Uber Eats同樣在9月推出多檔折扣，結合開學季攜手知名餐飲品牌，包含拿坡里炸雞、三商巧福牛筋麵、吉野家以及再睡5分鐘等精選人氣品項，皆推出買1送1專屬優惠，會員消費滿額再享折扣。

針對Uber One付費會員，本月下訂美食外送輸入指定序號，滿額最高可直接折抵100元，選擇外帶自取服務單筆滿額亦享7折優惠。此外，生鮮雜貨外送Uber Eats優市也接力推出「感謝祭」與「中秋」採購優惠，會員滿額輸入序號享9折，單筆最高能折抵140元，中秋佳節採買方便又划算。