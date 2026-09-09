「揮汗有禮」加碼100萬份！超商豆漿1瓶只要1元 網友狂喊：超划算

運動部推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動任務，就有機會取得50元加碼券，並可至合作零售通路兌換健康商品，不少人因此跟著加入運動行列。近期全家便利商店再推出加碼優惠，搭配義美無加糖豆奶原有折扣，若使用運動幣加碼券兌換，3瓶豆漿最後只需自付3元，換算下來每瓶僅1元，馬上引起網友熱烈討論。

Thread網友分享，換到50元的運動幣後，剛好遇到全家的活動，運動幣加碼券面額由原本53元提高至55元，並搭配店內優惠，義美無加糖豆奶享有「2件8折、3件77折」折扣。以3瓶原價75元計算，打折後價格為57.75元，再使用55元加碼券折抵，最後只需支付2.75元，若以實際付款金額計算，約等於3瓶豆漿只花3元即可帶走。

文章出後至今已經破10萬次瀏覽，不少人表示，「我昨天也是換這個，也只付3元，超划算」、「謝謝分享，昨天收到運動回饋劵，折上加折」、「太划算了吧」、「謝分享，已達標今天下班要去換」、「上禮拜也是換義美」。

根據活動規定，全家可使用加碼券兌換的健康商品，包括健康志向系列餐盒、茶葉蛋、地瓜、無糖茶、豆漿、牛奶、雞胸肉及堅果等指定品項。單筆消費須滿55元，並且必須一次將加碼券全額折抵，實際可兌換商品及適用規則仍須依「揮汗有禮」活動公告為準。

除了全家，萊爾富也是此次活動的兌換通路之一。萊爾富表示，選擇該通路兌換可再享有20％購物金，等於50元運動幣最高可兌換60元健康商品，另有指定口味的「果C果昔」可直接兌換，原價79元的商品也納入活動選項，提供不同的兌換選擇。