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越捷「台南—河內」10月25日首航！每周4班 限定一日優惠0元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
越捷航空10月25日起開通「台南—河內」直飛航線，台灣南部旅客前往越南首都不必再轉機。圖/越捷航空提供
越捷航空10月25日起開通「台南—河內」直飛航線，台灣南部旅客前往越南首都不必再轉機。圖/越捷航空提供

台南旅客前往越南再多一項選擇！越捷航空宣布，將於2026年10月25日起開通「台南—河內」直飛航線，每周提供4班往返航班，台灣南部旅客前往越南首都不必再轉機，也可透過河內銜接越捷航空航網，延伸前往亞洲及其他國際目的地。

隨著台南—河內航線加入，越捷航空目前從台灣出發的直飛航線將增至8條，航點涵蓋台北、台中、台南及高雄，直飛河內、胡志明市、富國島等越南熱門城市，進一步串聯台灣與越南主要旅遊城市。

為迎接新航線開航，越捷同步推出「9.9限時優惠」。2026年9月8日凌晨1點至9月10日午夜（台灣時間），旅客透過越捷航空官方網站及App訂票，Eco經濟艙國際航線最低0元起，惟票價未含稅金及附加費；國際航班Deluxe艙則可使用優惠碼「SALE99」享22%折扣。

優惠適用於2026年9月10日至2027年9月10日出發的航班，不同航線適用期間及限制各有不同，部分日期不適用，旅客可依需求安排越南旅遊或轉往亞洲、澳洲及歐洲等目的地。

越捷近年持續擴大國際航網，今年10月也預計開通河內往返阿拉木圖及布拉格航線，拓展中亞及歐洲市場；今年稍晚至明年初，還將陸續增加越南往返日本、菲律賓、新加坡、泰國及澳洲等地的航線。

除了航網擴張，越捷也積極經營年輕客群。近期與越南《英雄聯盟》電競戰隊GAM Esports合作，成為官方航空合作夥伴，並在台北舉行的LCP 2026總決賽週末活動中設置攤位，透過見面會及限定贈品與粉絲互動。

對旅客而言，搭乘越捷前往越南，機上也能提前感受當地飲食文化，餐飲選擇包括越南河粉、越南法國麵包及越南冰咖啡等越南特色料理，另提供多款國際餐點。

搭乘越捷前往越南，機上也能提前感受當地飲食文化。圖/越捷航空提供
搭乘越捷前往越南，機上也能提前感受當地飲食文化。圖/越捷航空提供

河內 台南 航班 越南 富國島 航線

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