拿坡里超狂優惠！小披薩+12塊雞不到200元 網笑：蕭貪餐有賺？

不少人外食時會精打細算，優惠是否划算成為選擇餐點的重要考量。一名網友分享，近期到速食店消費時，發現業者推出「披薩翅到爽」優惠，一份包含小Pizza、6個棒腿及6個雞翅，整套只要199元，讓他吃完直呼超有飽足感，還笑稱這根本是「蕭貪餐」。貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友也直呼「便宜到不可思議」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現拿坡里推出「披薩翅到爽」優惠，199元就能吃到Pizza加6個棒腿、6個雞翅，實際買來品嚐後，大讚Pizza的品質，並非因特價就隨便製作，餡料相當紮實，讓他忍不住笑問：「拿坡里的蕭貪餐是有在賺錢嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「好誇張，竟然是全部加起來的價格」、「對Pizza界的救贖」、「拿坡里是唯一特價又沒有偷減起司的店」、「更罪惡的組合就是+99多六塊炸雞」、「推薦地中海跟燒肉，連我從不吃披薩的越南老婆都讚不絕口」、「拿坡里的餅皮可以升級成有包青蔥肉鬆的口味，超級好吃！」，也有人認為披薩跟其他品牌相比「好吃很多」。

中秋節將至，披薩業者紛紛推出應景口味。「達美樂」本季攜手「乾杯燒肉居酒屋」，推出「和牛御豚燒肉披薩」，嚴選澳洲和牛與在地台灣豬入料，搭配乾杯燒肉醬汁以及莫札瑞拉起司，能夠品嚐到烤肉鹹香與起司奶香，即日起外帶享5折折扣，優惠價449元。

必勝客則推出「極炙厚牛干貝海陸比薩」，使用7盎司的厚實牛肉，搭配特製台式燒肉醬，還有10顆干貝與明太子醬，不僅能夠享受海陸雙重滋味，還有中秋必備的烤肉炙燒香氣，原價888元，單點優惠價449元。